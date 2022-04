Smíšené pocity hokejistů Jihlavy. Po druhém finále vetují sudího Čecha

„Pocity jsou smíšené,“ přiznal trenér Dukly Karel Nekvasil. „Jeli jsme tam s tím, že jdeme vyhrát každý jeden z těch dvou zápasů. A tím, že se nám podařilo vyhrát hned první duel, byl Vsetín pod tlakem.“

Ten se podle jihlavského kouče promítl také do hry domácích ve druhém střetnutí. „Prvních deset minut do nás vůbec nechodili, byli zalezlí. Až pak nám z první nějaké šance dali gól,“ všiml si Nekvasil. „Viděli jsme, že do té doby z nás měli takový strach, nebo respekt, řekl bych,“ připojil se jihlavský obránce Vlastimil Bilčík.

Rozpoložení hostů přitom mělo k ideálu daleko: ze zdravotních důvodů totiž chyběli tři Tomášové - útočníci Harkabus s Čachotským a obránce Valenta. „Hráli jsme na tři lajny, takže nás to stálo hrozně sil,“ přiznal Bilčík.

Finále Chance ligy Už se hrálo: 3. 4. Vsetín - Jihlava 2:4

4. 4. Vsetín - Jihlava 5:4P Příští program: 7. 4. Jihlava - Vsetín 17:30

8. 4. Jihlava - Vsetín 17:30

10. 4. Vsetín - Jihlava 17:00 Případně: 12. 4. Jihlava - Vsetín 17:30

14. 4. Vsetín - Jihlava 17:30

A to navíc Jihlavu srážel také velký počet vyloučených (poměr 4:9). „Bylo toho hodně,“ uvedl Nekvasil. „Ano, je to nedisciplinovanost. Samozřejmě, hodně lidí v tom vidí i další věci,“ narážel na kritiku, která se snesla na sudího Roberta Čecha, jehož Dukla později vetovala.

„Ty dva fauly v prodloužení byly zrovna hodně okaté, ať to bylo držení za brankou, nebo sekera. Prostě jsme šli do tří,“ pokračuje Nekvasil. A domácí to potrestali. „Sice jsme parádně bránili, super blokovali střely, ale pak přišel nešťastný gól z rohu, kdy se puk od brusle našeho obránce odrazil Maxovi (brankáři Žukovovi) mezi nohy,“ mrzí Nekvasila. „Ale tak to prostě je, i když zklamání to bylo.“

Trenéři však ocenili přístup hráčů, který parádním výkonem podtrhl veterán Josef Skořepa. Kapitán Dukly v utkání dvě branky vstřelil a na další přihrál. „Smekám klobouk,“ usmál se Bičík. „Co ve čtyřiceti letech i s Čagym dělají, to vůbec nechápu,“ ocenil Skořepu s Čachotským. „V sestavě, ve které jsme hráli, to byl z naší strany úžasný zápas,“ tvrdí Nekvasil. „A Vsetín teď může být jen nervózní, že nás ve třech lajnách pomalu neporazil.“