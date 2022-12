Upletl jsem si na sebe bič, říkal po derby vsetínský hrdina Jonák

„Upletl jsem si na sebe bič. Už ani nevím, kdo to byl, ale před zápasem mi říkal, že by bylo vtipné, kdybych dal tři góly. Asi je to napsané někde v knížce,“ smál se Jonák po vítězství 5:2.

Cítil jste se před derby na hattrick?

Neřekl bych, že jsem hrál výborný zápas. Dostal jsme se do tří šancí a třikrát to tam spadlo. Ten třetí ani pomalu nevím jak. Jestli se puk odrazil do brány od břicha, nebo jinak. Bylo potřeba docela dost štěstí. Nevím proč, ale z nějakého důvodu mi to proti Zlínu padá. Je to náhoda. Nic většího bych za tím nehledal.

Ceníte si gólů z derby více než z jiných zápasů?

Chutná mi každý gól. Nejsem kanonýr, který jich dává třicet za sezonu. Mám radost z každé branky, ale když můžu sdílet radost s fanoušky, kteří přijdou na zápas, tak je ten pocit umocněný.

Na druhou stranu nemělo by být gólů proti dalším soupeřům více?

Samozřejmě. Střelecká výkonnost by měla být konzistentní, měl bych častěji tým podporovat góly.

Klíčový byl gól na 3:2, že? Zlín měl v té době navrch.

V tu chvíli byli psychicky na koni. Měli více ze hry a třetí gól je na nějaký čas trochu srazil. Pak se snažili o vyrovnání, až čtvrtý gól nás uklidnil. Věděli jsme, že pak už to zvládneme.

Vnímali jste, že derby chytal poprvé Kašík místo Hufa?

Každý gólman má svoje specifika. Něco jsme si ke Kašovi řekli, ale víceméně je to jedno. Oba jsou kvalitní brankáři.

Byl Zlín jiný pod novým trenérem Říhou?

Měli týden volno, trénovali. Nevěděli jsme, v jaké sestavě a s jakou taktikou na nás půjdou. Jestli budou aktivní, nebo na nás čekat. Nějak jsme se s tím poprali, i když jsme občas chybovali. Třetí třetinu jsme jenom bránili výsledek, Zlín dominoval. Naštěstí jsme to zvládli a ještě jsme přidali pojišťující góly.

Vsetínští hokejisté slaví gól v utkání proti Zlínu.

Vy jste se naopak pod novými trenéry rozjeli. Jak se rodila aktuální série devíti výher?

Všechny zápas jsou o gól, o dva. Strašně těsné výsledky, nijak extra nedominujeme. Je nesmírně důležité, že zápasy, které jsou vyrovnané, nebo jsme v nich o chlup lepší, jsme dokázali zvládnout. A za to patří týmu kredit.

Jste na čele. Půjdete po prvním místě?

Ideální je, když jdete do play off z první pozice. Ale koukáme se jen na příští zápas. Moc dobře si uvědomujeme, jaký jsme měli začátek sezony. Pětkrát jsme vyhráli a už jsem se viděli, že jsme v březnu první. A ono se to proti nám rychle otočilo.

Souběžně se hrálo finále mistrovství světa ve fotbale, řešilo se posunutí derby na poledne. Jak jste to vnímali?

Nám je to jedno, jsme profesionálové. Ale asi by přišlo více lidí. Mohli si zajít na hokej a pak se pobavit u fotbalu.