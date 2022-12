Ústecký hokej zůstává napnutý. Peníze jsou jasné, co bude dál?

„Zastupitelstvo pověřilo radu města zpracováním půjčky pro Slovan na dohrání letošní sezony,“ řekl za klub Vladimír Evan. Dvoumilionová půjčka, která zajistí Slovanu cash flow, má být bezúročná. „Vidíme v tom vstřícnost zastupitelů.“

Ústecký hokej patřil mezi městem preferované sporty, jenže po sestupu do 2. ligy z nich vypadl. Běží mu však roční ochranná lhůta. I proto má dotaci na rok 2023 rozdělenou na dvě části, a nepostoupí-li zpět do 1. ligy, druhou půlku už nedostane. Což kritizoval podnikatel Zadák, který do klubu vkládá ročně pět milionů. Peníze jsou podle něj potřeba hlavně v březnu a dubnu kvůli boji o postup.

A tvrdil, že pokud se dotace nezmění, Slovan už podporovat nebude. Hrozil by mu tak bankrot nebo převedení do jiného města. „Ve čtvrtek jedu za panem Zadákem jednat do Prahy, vrací se ze Španělska. Zatím hrajeme dál,“ uvedl Evan.

Zastupitelé přiklepli mládežnickému Slovanu dotaci 5,225 milionu korun, pro dospělé půjde na první pololetí naráz 2,85 milionu. Podobně je na tom i ústecká fotbalová Arma. Mládež dostane na rok 4,275 milionu, třetiligové áčko je po sestupu z druhé nejvyšší soutěže také v roční ochranné lhůtě. Jeho dotace na první půlku roku je 2,375 milionu, při postupu do profesionální soutěže obdrží druhou polovinu.

I další sportovní kluby město Ústí podpořilo. Basketbalistům i volejbalistům zastupitelé odsouhlasili shodně příspěvek 2,375 milionu na mládež a 3,325 milionu na ligová áčka. Florbalisté se těší na 1,425 milionu pro mládež a 950 tisíc na dospělé. Klub amerického fotbalu Blades počítá s 235 tisíci.