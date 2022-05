Chybělo mi dávání branek, říká útočník Roubík po návratu do Ústí

Až 2. liga začne, Roubík zrovna oslaví 45. narozeniny a do ostrého zápasu zasáhne bezmála po třech letech. Bohatou kariéru uťal v rozjeté sezoně 2019/20, přes noc se v Ústí stal trenérem. Jeho prvoligové statistiky se zastavily na 1 074 zápasech a 1 067 bodech.

„Motivace bude veliká, chceme být ambiciózním týmem. Přeji si, aby Ústečané chodili na hokej, který je bude bavit, a vnímali ho pozitivně. Bavil jsem se o tom i s Vlčákem a chceme Slovanu pomoct tam, kam dlouhodobě patří,“ řekl odchovanec Sparty. Vlčákem myslel brankáře Martina Volkeho, nejslavnějšího hokejového truhláře, s nímž kariéru končil současně.

I on ji oživuje. Slovan udržel gólmana Lukáše Cikánka, beky Jiřího Drtinu a Jakuba Trefného či forvarda Martina Tůmu. Z Pardubic je zpět Australan Kale Costa, do útoku přišel i Jan Rudovský. Na střídačku se postaví ústečtí patrioti: sportovní jednatel klubu a olympijský vítěz Jan Čaloun a další mistr světa Martin Štěpánek.

Roubíkovi zápasy chyběly. „Hokej mě hodně bavil a baví dál, proto jsem do toho šel. Cítím se dobře, zdravotně mě nic netrápí. Mám chuť trénovat, což je dobře. Chci pomoci Slovanu dostat se zpět. Zda to vyjde, nebo ne, to uvidíme,“ řekl veterán, jenž bude také trénovat mládež.

Slovan, který se letos zřítil po 22 letech z 1. ligy po nepodařeném play down se Šumperkem, zůstal profesionálním klubem. „Vrátím se k přípravě, kterou jsem praktikoval nějakých pětadvacet let. Nebude to samozřejmě takový trénink, jako když mi bylo 25 let. Je potřeba to uzpůsobit věku a tělu,“ plánuje Roubík, ikona 1. ligy.

Ale i ve druhé už působil. Jako teenager před čtvrt stoletím v Nymburce. „Co platilo v 1. lize před deseti lety, tak teď je ve 2. lize. Hodně se zkvalitnila. Je v ní víc peněz, víc kvalitních hráčů a spousta týmů chce postoupit. Už jen regionální derby s Mostem, Chomutovem a Děčínem určitě fanoušky přilákají.“