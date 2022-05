Hokejové Ústí povedou mistři světa Čaloun a Štěpánek, na ledě má pomoct Roubík

„Plánujeme být profesionálním klubem i vzhledem k velké obsazenosti zimního stadionu. Chceme trénovat v dopoledních hodinách, abychom udrželi kvalitní připravenost hráčů. Večerní tréninky by výrazně zasáhly do tréninkového procesu mládežnických kategorií,“ uvedl na klubovém webu zlatý olympionik Čaloun.

Klub z krajského města, který opustil 1. ligu po 22 letech a v sezoně 2007/08 dokonce působil v extralize, přebírají ústečtí patrioti a slavní odchovanci.

„Slovan se rozhodl jít cestou domácích trenérů a my jsme tuto výzvu rádi přijali,“ řekl Čaloun a jako sportovní jednatel poděkoval předchozímu trenérovi Miroslavu Machovi. Už ví, jak si rozdělí se Štěpánkem role: „V podstatě je to dané tím, že já byl útočník během aktivní hráčské kariéry a Martin obránce.“

Nový trenér oslovil téměř všechny hráče z loňského kádru. „Někteří projevili zájem pokračovat v ústeckém Slovanu, někteří naopak zvažují nabídky z vyšších soutěží nebo jiných klubů, a to včetně zahraničních,“ prozradil Čaloun, nadšený z toho, že by se mohly vrátit na led osobnosti klubové historie: „Největší radost nám udělalo pozitivní jednání s hráčskými legendami Jaroslavem Roubíkem a Martinem Volkem, kteří projevili zájem aktivně pomoci Slovanu se porvat o návrat do 1. ligy. Volke bude zároveň zastávat funkci trenéra brankářů.“

Zůstávají gólman Lukáš Cikánek, obránce Jakub Trefný a útočník Martin Tůma. Z Pardubic se vrací Australan Kale Costa. „Naše vize je stavět tým kolem dvou mentorů a legend, tedy Roubíka a Volkeho. Hledáme převážně mladé hráče, kteří ukončili juniorský věk, kteří mají motivaci se každým tréninkem zlepšovat a posouvat se dál. Samozřejmě spolupracujeme s týmy z vyšších soutěží.“

Ambice budou postupové, byť podle Čalouna ve 2. lize rapidně vzroste konkurence. „Osobně si myslím, že soutěž bude velice kvalitní i tím, že se plno hráčů vrací ze zahraničí a budou nastupovat v české extralize. Redukcí 1. ligy na 14 mužstev se logicky zkvalitní hráčsky i 2. liga. Silné týmy budou mít například Znojmo, Chomutov a Tábor,“ tuší sportovní jednatel a trenér. „Proto chceme postavit konkurenceschopný tým a snažit se bojovat o postup zpět do 1. ligy, ale samozřejmě musíme přihlížet i na finanční možnosti klubu. Chceme se prezentovat rychlým, ofenzivním a agresivním hokejem.“

Slovan se snaží naplnit svůj rozpočet. „Jednal jsem i se staronovým partnerem, který historicky dlouhodobě podporoval Slovan nemalou částkou. Pevně věřím, že toto jednání dopadne dobře ve prospěch klubu a Slovan bude moci případně i díky této spolupráci postupně zkvalitňovat kádr.“