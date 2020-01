Hokejová Třebíč touží po desítce. Ale je to boj zuby nehty

Bílé hvězdy v jedenácti dosavadních zápasech v kalendářním roce 2020 vybojovaly 26 ze 33 možných bodů. „Každá změna vás nakopne, ať jste hráč, tým, trenér, nebo vedení,“ říká útočník Horácké Slavie Tomáš Havránek. „Je to taková sprcha pro všechny, nový impulz. A u nás zabral.“

Zlomovým momentem byl debakl 0:7, který Třebíč 28. prosince utrpěla v domácím zápase s Prostějovem. O dva dny později vedení Horácké Slavie udělalo zásadní změnu na trenérském postu.



„My jsme ani v jednom zápase nebyli o moc horší než soupeř. Mohli jsme hrát vyrovnaně s jakýmkoliv týmem v tabulce, akorát jsme nedávali góly,“ myslí si Havránek. „Nestřílelo nám to. Celkově, celému týmu. Teď nám to tam začalo padat. A ukázalo se, že můžeme vyhrávat.“

Zmiňované proměňování šancí jde ruku v ruce s větším klidem v koncovce. „Když to tam začne padat, zvedne se vám sebevědomí. A začnete o to více střílet,“ míní Havránek. „Je to o hlavě. Když dáváte góly, je to jednodušší. Když ne, je na všech znát nervozita.“

Sám Havránek si na další trefu musel počkat. Prosadil se až ve středečním domácím duelu se Sokolovem (3:1). A hned to byla trefa vítězná. „Každý gól hráči pomůže. Takže jsem rád, že mi to tam spadlo. I po té nemoci,“ zmiňuje zdravotní problémy, které ho na čtyři zápasy vyhnaly ze hry. „Jen doufám, že teď to tam bude padat furt,“ usmívá se jednadvacetiletý forvard.

Horácká Slavia do konce sezony bude v nadstavbě o účast v předkole play off bojovat o umístění do desáté příčky. „Celá Třebíč, vedení i my, se chceme do předkola dostat. Ale je to boj zuby nehty a každý bodík dobrý,“ říká.

Fanoušci mohou jen spekulovat, jak by při současné formě Horácké Slavie skončil duel v Prostějově, pokud by domácí přistoupili na jeho odložení. Třebíč o něj na poslední chvíli žádala kvůli velké marodce. „Zatímco my jsme odkládali zápasy hned dvěma týmům, Frýdku a Benátkám, Prostějov nám vstříc nevyšel. Nemusel, ale mohl,“ komentuje situaci Havránek.

„Ale nechci se k tomu nijak víc vyjadřovat. Nevrátíme to,“ má jasno. „Odehráli jsme to tam s klukama na tři lajny a dopadlo to, jak to dopadlo,“ připomíná debakl 2:7.

V příštím kole rozjetá Třebíč zavítá na led rivala z Jihlavy. „Duklu jsme v nadstavbě dvakrát porazili, takže jsme trošku na koni. O to víc se tam těšíme a jedeme Jihlavu porazit,“ vzkázal Havránek soupeři z Vysočiny.