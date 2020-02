Čapek v Třebíči skončil: Ať si lidi protestují, ale urážky mi vadí

Situací, kdy fanoušci třebíčského hokeje nebyli spokojeni s výkony prvoligového A-týmu, zažil během ředitelování v Horácké Slavii bezpočet. Jenže 28. prosince loňského roku, po domácí porážce s Prostějovem 0:7, pro něj začaly být výpady ze strany příznivců nestravitelné. A tak se Karel Čapek vzdal své funkce šéfa klubu.

„Odstoupil jsem sám, protože jsem si řekl, že si nezasloužím, aby mi fanoušci nadávali,“ vysvětluje s odstupem několika týdnů své rozhodnutí bývalý hokejista a dlouholetý funkcionář Horácké Slavie. „My ve vedení se snažíme zajistit chod klubu a oni mi nadávají za to, že hráči netrefí prázdnou bránu.“

Po jeho odchodu zůstala pozice ředitele neobsazená. Zatím. „Náhrada se hledá. Měl by to být člověk, který bude mít klubu co dát a bude chtít pokračovat v tom, o co se tady celou dobu snažíme,“ prozrazuje Čapek.

Na první poslech je zřejmé, že svoji pozici dal sice k dispozici, nicméně hned tak se od klubu odpreparovat nedokáže.

„Je pravda, že jsem stejně každý den na zimáku a dění v klubu sleduju dál. Jen už nejsem v roli, kterou jsem dělal. Mám svůj klid,“ svěřuje se dnes už bývalý šéf Horácké Slavie. „Nicméně jsem ochotný a připravený klubu jako takovému kdykoliv pomoct, pokud to bude potřeba. A samozřejmě pokud o to někdo bude stát. Když ne, tak já se mám čemu věnovat,“ dodává.

Vydržel bezmála čtyřicet let

S třebíčským hokejem toho zažil spoustu. „Začínal jsem tady kdysi s krajským přeborem a dneska tu máme už 23 sezon první ligu. Nevím, ať tyhle věci pak zhodnotí historie. Nejsem zapšklý, ale prostě si myslím, že po osmatřiceti letech, co jsem v klubu strávil, si nezasloužím, aby mě někdo urážel,“ zopakoval Čapek důvod, proč skončil.

Podle něj může za celou situaci také dnešní doba. „Všichni lidi dnes mají právo se vyjádřit, což je v pořádku a vůbec mi to nevadí. A nevadí mi ani protesty nebo nesouhlas. Co ale fakt nejsem ochotný akceptovat, jsou urážky. To je špatně,“ má jasno. „A v tomhle případě už to zasahovalo i do mé rodiny. To je pro mě za hranicí všeho.“

V aktuální prvoligové sezoně se třebíčskému A-týmu daří se střídavými úspěchy. Aktuálně bojuje o účast v předkole play off. Každopádně s novým rokem a po výměně hlavního trenéra chytila Horácká Slavia druhý dech. Ze třinácti odehraných zápasů pod Radkem Novákem nebodovala pouze ve dvou.

„Proto věřím, že se do play off nakonec dostaneme. Sportovně se o to popereme. Tohle mužstvo má sílu,“ nepochybuje Čapek.

A co když se nakonec postup do předkola nepovede? „Že se někdy nedaří, takový je sport. I tak je to ale období, kdy si teď můžeme hráče otestovat, zda by zde mohli být v dalších ročnících, až zase půjde do tuhého a bude se znovu sestupovat,“ má jasno Čapek.

Jeho život se i po konci v Horácké Slavii stejně pořád točí hlavně kolem hokeje. „Je pro mě životní náplní. I když sedím doma, tak v televizi sleduju hlavně hokej a často se hádám s komentátory,“ prozrazuje se smíchem. „No ne, oni kolikrát něco vysvětlují odborně veřejnosti a já pak vidím, že si ten odborník plete praváka s levákem. Tak kdo by se potom nehádal,“ dodává s úsměvem.