Potvrzeno: Plekanec jde za Jágrem do Kladna. Podepsal na dva roky

O návratu Plekance do Kladna se spekulovalo od chvíle, kdy kvůli rodinným důvodům musel předčasně ukončit angažmá v Kometě, jelikož jedním z hlavních důvodů odchodu z moravské metropole bylo, aby byl blízko nemocné mamince. Nic jiného by ostatně nedávalo smysl.

Teď se předpovědi potvrdily. Plekanec se vrací do klubu a čeká ho stejný úkol, jako když v modrém dresu působil naposledy - tedy pomoci mu zpátky mezi elitu. V roce 2019 se mu to povedlo, Rytíři mají po sestupu z extraligy opět ty nejvyšší ambice.

„To chci našim fanouškům zdůraznit,“ prohlásil Jaromír Jágr, majitel kladenského klubu a s velkou pravděpodobností Plekancovo pravé křídlo.

„Uděláme všechno pro to, abychom postoupili. Věřím, že se nám to díky podpoře partnerů, města Kladna i fanoušků povede. Jsme moc rádi, že jsme se s Tomášem domluvili, je to výborný a zkušený útočník.“

Plekanec by se měl k týmu připojit v závěru týdne a pokud se nestane nic mimořádného, o víkendu nastoupí k utkání 1. kola nové sezony, ve kterém Rytíři přivítají Kolín.

„A já bych řekl, že to je nejen náš první ligový zápas, ale že tím možná začíná i play off. Pokud by sezona totiž zase skončila předčasně, bude důležité urvat každý bod. Musíme se za každou cenu držet v tabulce na prvním místě,“ uvědomuje si Plekanec.

„Vracím se do Kladna ve stejné pozici, kdy chci pomoci klubu k návratu. Kvůli aktuální situaci spojené s koronavirem ale není jednoduché nic plánovat. I tak jsem rád, že jsem zpátky a uděláme všechno proto, abychom si postup zase zopakovali.“

Bývalý hráč Montrealu a Toronta debutoval v kladenském A-týmu 6. října 1998. Bylo mu necelých 16 let, což z něj dodnes dělá nejmladšího hráče, který kdy za Rytíře v ligovém utkání nastoupil. Naposledy hrál Plekanec za Kladno 21. dubna 2019, a to v baráži s Chomutovem.