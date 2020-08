Plekanec skončil v Kometě, má pro to vážné rodinné důvody

Když ho v NHL před několika týdny nominovali na nováčka roku, skromně vyprávěl, že on sám by trofej udělil jiným,...

Pohotový a zabijácký. Potom ale Kubalík zažil chvilku trapnosti

Zrodila se hvězda, je to potvrzené. Dominik Kubalík v hokejové NHL rozhodl o postupu Chicaga do opravdového play off,...