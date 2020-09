Hokejisté Kladna prošli karanténou a čeká je premiéra s Kolínem

Utkání opepří návrat hvězdného útočníka Tomáše Plekance do dresu Rytířů, klub v týdnu oznámil, že by měl být hned k prvnímu kolu připraven. Naopak se nedá očekávat nasazení majitele klubu Jaromíra Jágra.



„Měl jsem natržený lýtkový sval, byl jsem mimo měsíc a půl. Poslední týden už jsem trénoval a věřím, že v nejbližší době bych se mohl také vrátit do sestavy. Ostatně Tomáš Plekanec říkal, že podepíše kontrakt jen za podmínky, že se na led vrátím a dáme si to spolu,“ řekl Jaromír Jágr na středečním setkání s novináři.

Kladno muselo v létě přerušit přípravu, tým byl kvůli koronaviru v karanténě. „Popravdě řečeno je to strašný zásah do chodu mužstva. Když tohle bude dál takto pokračovat, nevím, jestli se soutěž vůbec dohraje. Bude to hodně složité,“ přemítal Jágr.

Klub začal teprve v úterý prodávat permanentní vstupenky, zároveň byly otevřeny i pokladny na stadionu s předprodejem lístků na utkání s Kolínem. Okamžitě se u nich natáhly fronty lačných fanoušků.



„Propočítávali jsme to. S těmi nařízeními vychází povolené maximum kolem tří tisíc diváků na zápas, ale nemyslím si, že se během základní části na tohle číslo vůbec dostaneme. Lidé mají strach, i když já si myslím, že se obávají zbytečně. Těžko však můžeme někoho přemlouvat,“ uvedl Jágr. „Snad postupně lidi uvidí, že se nic špatného nemůže stát, a začnou na hokej zase chodit,“ doufá.

Kolín se vrátil do první ligy poprvé od roku 1983 a město je na soutěž pořádně nažhaveno. Do Kladna se chystají dva autobusy příznivců a řada dalších se přidá po vlastní ose. Tým v přípravě vyhrál sedm z devíti zápasů a rozhodně nemíní být za otloukánka.

„Uděláme maximum pro postup do play off,“ slíbil kolínský kapitán David Šafránek.

První ligu bude hrát osmnáct týmů, středočeské účastníky doplňují na trio Benátky nad Jizerou. V základní části nastoupí třikrát každý proti každému, do play off projde tucet nejlepších.

Vítěz následně přímo postoupí do extraligy a Kladno by rádo bylo celkem, jehož se to bude týkat.

I proto ještě zvažuje další posílení. „Hráčů na trhu je hodně. Může dojít k situaci, kdy NHL začne v lednu, nebo třeba vůbec. Doufám, že do Česka ještě dorazí dost hráčů a pro fanoušky to bude hodně zajímavé,“ předpovídá Jágr.

Kolín je v jiné situaci, hlavním cílem Kozlů měla být záchrana, což vyřešilo uzavření soutěže. Klub posílil o hráče partnerského Hradce Králové i díky návratům několika hokejistů z regionu.

„Na místních hráčích chceme stavět, taková je naše strategie,“ řekl prezident klubu Luboš From.

I do kolínského harmonogramu už zasáhl koronavirus, nováček měl ve středu přivítat Frýdek-Místek, ale ten je v karanténě, takže k Labi dorazí Vsetín.