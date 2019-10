Chtěli jsme víc, říká trenér sokolovských hokejistů Mlejnek

„V utkání jsme nebyli dominantnější než náš soupeř, proti jednomu z aspirantů na postup do extraligy jsme ale podali výkon, ve kterém jsme se snažili najít cestu k vítězství,“ řekl k utkání pro klubový web sokolovský trenér Karel Mlejnek.

Cestu k výhře nad Chomutovem jeho tým v pondělí večer našel. Podobně jako proti Chomutovu odehrál Baník podle Mlejnka také předešlých 14 zápasů z celkových šestnácti. „Chtěli jsme víc než soupeř. Pravda je taková, že naši kluci do toho dávají srdce a makají od první do poslední vteřiny. A zápas s Chomutovem to jen potvrdil,“ říká Mlejnek.

První ligu vedou hokejisté Českých Budějovic už o sedm bodů před druhými Litoměřicemi. Motor v 16. kole vyhrál v Třebíči 5:1 a pošesté za sebou naplno bodoval. Litoměřice se posunuly na druhou pozici díky domácímu vítězství nad Benátkami nad Jizerou 4:2.

Na třetí pozici se posunul Přerov, který vyhrál derby v Prostějově 3:0. Z druhého na čtvrté místo o skóre za Přerov klesla Poruba, která prohrála v Havířově 2:3. Pro ostravský klub to byla čtvrtá porážka z uplynulých pěti duelů. Havířov zabral po třech porážkách.

Kadaň čekala do 16. utkání v sezoně na první vítězství a zaskočila Jihlavu. Třetí vítězství po sobě si připsala pražská Slavia, která vyhrála v Ústí nad Labem 4:2. Po čtyřech porážkách vyhrál podruhé za sebou Frýdek-Místek, který zdolal Vsetín 5:2.