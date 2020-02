Rozhodne se ve dvou zápasech s Frýdkem, ví třebíčský útočník Vodný

„Bylo důležité, že se prakticky hned po jejich druhém gólu trefil Marek Laš, a ještě do přestávky jsme potom stihli vyrovnat,“ oddechl si osmadvacetiletý útočník Michal Vodný, který patří v letošní sezoně k nejproduktivnějším hráčům Horácké Slavie.

V kabině pak asi bylo o přestávce docela rušno, nebo ne?

Ani ne, celkem v klidu jsme si řekli, co děláme špatně a zopakovali si pokyny, které před zápasem zazněly na poradě. A od druhé třetiny už to z naší strany byl mnohem lepší výkon.

Za obratem vás asi hodně hnalo i to, že jste znali výsledek Frýdku-Místku, který hrál už o den dříve a vyhrál. Je to tak?

Samozřejmě, i když podle mě se stejně rozhodne až v těch našich dvou vzájemných zápasech, které nás ještě do konce nadstavby s Frýdkem čekají.

Každopádně psychická výhoda je teď na vaší straně. Držíte si na desátém místě před Frýdkem náskok pěti bodů, takže předkolo play off je blízko...

Jo, nálada je dobrá, fajn. (usmívá se) Jsme teď na dobré vlně, ale nesmíme zpychnout. Nicméně pokud formu potvrdíme i tenhle týden, tak podle mého názoru bychom v předkole už měli být.

Ve středu vás čeká cesta do Sokolova, což by neměl být příliš tvrdý oříšek. I když i on umí zazlobit, souhlasíte?

Jasně, kór doma. Minule, když jsme tam hráli, tak jsme vyhráli jen těsně a byl to hodně těžký zápas. Nesmíme vůbec nic podcenit.

Když se ještě na skok vrátím k sobotnímu utkání, vítěznou třetí branku jste vstřelil vy po spolupráci s Lukášem Nedvídkem...

Obránci Ústí nás pustili na modrou čáru a my jsme si pak s Lukášem hezky dvakrát vyměnili puk. Takhle by to mělo fungovat.

Jak jste vůbec spokojený se svým letošním působením v Třebíči? Pokud se nepletu, máte na kontě 15 gólů a 17 asistencí...

Jo? Vidíte, to ani nevím. (směje se)

Chcete říct, že statistiky nesledujete?

Ne, ze zásady.

Takže se necháváte překvapit až po skončení sezony?

Tak nějak. (usmívá se)

Co stojí za týmovou proměnou v novém roce? Je to výkon brankáře Pavla Jekela, který si v posledních kolech drží výbornou formu?

Já myslím, že v poslední době funguje celý mančaft. Pavel víc než dva góly nedostane a my jich vpředu dáváme kolem čtyř.

Máte nějakou svoji verzi, proč to najednou jde, když předtím jste se na ledě víc trápili?

Nevím, je to zajímavé. Jak říkáte, jsme tam stejní lidé, ale najednou to začalo šlapat. Každopádně se toho držíme. A doufám, že co nejdéle budeme.

Zlom nastal poté, co se u A-týmu změnil hlavní trenér a mužstvo přebral Radek Novák. Někdo by z toho mohl vyvodit, že jste se možná chtěli Martina Sobotky zbavit. Co vy na to?

Ne, tak to určitě není. Ale je pravda, že nějaké jemnější rozdíly přece jen nastaly a nás to nakoplo.

Takže někdy stačí třeba jen úplně nepatrné změny?

Ano, v tom je kouzlo kolektivního sportu.