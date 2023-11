Čas na další derby, Jihlavský kouč Ujčík se těší na speciální zápas

Střídačku musí Pokorný vyměnit za místo v hledišti Tvrdé disciplinární tresty se v hokeji netýkají jen hráčů, ale i trenérů. Na vlastní kůži se o tom před pár dny přesvědčil hlavní kouč prvoligové Třebíče Kamil Pokorný, který nesmí při zápase na střídačku až do 12. listopadu. „Trest dostal za prohřešky směrem k arbitrům v Kolíně a při domácím utkání s pardubickým B-týmem,“ stálo v informačním článku na webu Horácké Slavie. Podle oficiálního zápisu použil Pokorný na adresu rozhodčích nepatřičné výrazy. Nešlo vyřešit vše v klidu?

Kdyby to byl jediný případ, ale oni těch přešlapů letos udělali až moc. Některé nás stály i body. Proto jsem se k tomu už musel postavit. Cítil jste to tak, že vám sudí kazí práci?

Jasně. My se na utkání chystáme, děláme porady, kluci trénují, a oni pak dělají takové chyby... Pro mě to byl problém. No a disciplinárka to ohodnotila takhle. Z hlediště už jste sledoval utkání v Porubě a doma s Litoměřicemi. Jaké to bylo?

To víte, že bych raději byl na střídačce, ale svrchu zase vidíte věci, které běžně nezachytíte. Musím říct, že seshora je to docela zajímavý hokej. Takže ten trest má vlastně i svoji malinkou výhodu. Váš trest se týká pouze zákazu vstupu na střídačku?

Přesně tak, takže si i ve středu při derby někde najdu klidné místo, ze kterého budu mít blízko do kabiny. Tam totiž můžu bez problémů. A budete se příště víc rozmýšlet, než něco rozhodčím vytknete?

Nemyslím si, že bych byl nějaký vyvrhel. Trénuju 27 let a tohle je můj první takhle tvrdý trest.