Návrat do ligy je větší motivace než titul, říká zlínský kapitán Kubiš

Kapitán týmu tak má před sebou novou výzvu: vrátit klub co nejrychleji zpátky mezi elitu. „Je to větší motivace než získat titul,“ líčí Kubiš. Stejně to cítí i jeho spoluhráči, kteří jsou podepsaní pod historickým neúspěchem Beranů.

„Mezi kluky teď řešíme jen hokej. Hodně jsme se o tom už bavili s Tondou Honejskem nebo Liborem Kašíkem. Je v nás velké odhodlání uspět,“ popisuje Kubiš. „Jsem rád, že v týmu zůstalo jak jeho jádro, tak i mladší hráči, kteří jsou v ideálním hokejovém věku.“

O tom, že místo v nově poskládaném kádru bude mít také zkušený 37letý útočník, nebylo pochyb. S 21 kanadskými body byl loni nejproduktivnějším hráčem mužstva, a ačkoliv mu skončila smlouva, s kariérou seknout nehodlal.

„Někdy na přelomu roku si mě odchytil (jednatel) Patrik Kamas a říkal mi, že má zájem, abych pokračovat,“ uvedl Kubiš. „Už tehdy jsme tušili, kam to tady směřuje, ale nic jiného jsem neřešil. Po dvou špatných letech se těším na to, že máme před sebou vidinu úspěšné sezony. Mám zase chuť do hokeje,“ netají.

Potěšil ho i fakt, že mezi osmi posilami figuruje jeho dlouholetý útočný parťák a kamarád Jiří Ondráček. Do mateřského klubu se vrací po vydařeném ročním angažmá v Českých Budějovicích.

„Jsem za to hrozně moc rád,“ netají Kubiš. „Onder má velký vliv na kabinu, drží ji pohromadě a spojuje kluky. Byli jsme v kontaktu celý rok, skoro po každém zápase jsme si psali. Sám říkal, že v Budějovicích se cítil fantasticky, dařilo se mu tam. Věděl jsem, že má po sezoně víc nabídek, a potěšilo mě, že si vybral zlínskou.“

Prvoligový ročník začne až za skoro pět měsíců, ale už teď je jasné, že Zlín bude v soutěži jasným favoritem. I mezi dalšími posilami jsou totiž hráči se zkušenostmi z extraligy či produktivní borci z Chance ligy.

„Pár kluků znám, s Pospecem (Tomáš Pospíšil) jsme se potkávali v extralize, je o něco mladší než já. Vím, jak ve svých dobrých sezonách hrával, a doufám, že u nás na to naváže,“ poznamenal Kubiš.

„Denise Kindla si zase pamatuju z Plzně a Pardubic, extraligu hrál na úrovni a teď dělal body v první lize. Věřím, že nám pomůže,“ dodal.

Velký průvan v kabině ale pro Kubiše a spol. přinese spoustu práce. Mužstvo se musí dát dohromady na ledě i v kabině. „Bude to na nás starších, abychom nastavili nějaké mantinely. Musíme se všichni nastavit za jedním cílem,“ nabádá kapitán.

Berany totiž nečeká jednoduchý rok. V Chance lize se na ně bude chtít každý vytáhnout. „Hrávali jsme v létě Zubr Cup, o první lize mám přehled. Je to náročná soutěž. Bruslit a hrát s pukem dnes umí každý, bude záležet na nás, jak se s tím popereme,“ upozornil zkušený útočník. „Náročné bude i přepnout v hlavě na to, že nehrajeme v O2 areně, ale jedeme do Sokolova. Musíme se na to mentálně nastavit a jít si celý rok za svým.“