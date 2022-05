Kašík slevil z tučné extraligové gáže: Chci vrátit do Zlína radost

„Zpočátku jsem pokračování ve Zlíně nebyl nakloněný. Ale když jsem se nad tím zamyslel, nedokázal bych odejít za takové situace,“ říká gólman, který v roce 2014 vyčapal Beranům druhý mistrovský titul.

Zlínský patriotismus to všechno přebil? Touha vrátit mateřský klub do extraligy? Cítíte dluh?

Tohle převážilo nad vším, co hrálo roli. Platový rozdíl oproti extralize je brutální. I sportovní. Když máte možnost hrát extraligu, nechcete jít do první ligy. Ale vyložil jsem karty na stůl a je tam jediný cíl. Věřím tomu, i když některé věci by se nahlas říkat neměly.

Mohl jste pokračovat ve Finsku?

Hodně jsem nad tím přemýšlel. Byl jsem dva měsíce v jedné z nejlepších organizací ve finské lize, v jednom z největších velkoklubů Evropy. Něco se řešilo. Ale tím, že z KHL zmizí spoustu hráčů a hodně klubů na ně čeká, trh se uzavíral. Ve Finsku je to super, ale zase daleko od rodiny.

Říkáte super, ale odchytal jste jenom jeden zápas. Nevadilo to?

Šel jsem do Kärpätu s tím, že se jim zranila jednička (Stanislav Gerasimov) a s dvojkou (Joel Blomqvist) jsme se měli prostřídávat. Jenže jednička se dala nečekaně rychle dohromady. A protože dvojka měla nejlepší statistiky v celé finské lize, tak se s více zápasy nedalo kalkulovat.

Přesto finské zkušenosti nelitujete, že?

Vůbec ne. Poznal jsem skvělé zázemí, měl skvělé finanční podmínky. S trenérem gólmanů jsme trávili spoustu času. Byl spokojený s mojí prací. Hodně jsme se věnovali rozehrávce. Hru s hokejkou bych chtěl přenést sem. Není to nic složitého. Všechno fungovalo. Moc mi to pomohlo. I od hořkosti ze sezony ve Zlíně. Byl jsem někde, kde se mnou byli spokojení. Užíval jsem si to.

Co 20letý Joel Blomqvist, který patří mezi největší brankářské talenty světa?

Mám dojem, že odletěl do Pittsburghu, který ho draftoval. Počítám, že za dva roky bude chytat NHL. Ve finské lize měl nejvyšší úspěšnost zákroků (94%), a jeho jsem měl přechytat. (usmívá se) Byla radost se na něj dívat. Chytal úplně jinak. Využíval svojí výšky, byl klidný.

V Chabarovsku i Oulu jste vydržel krátce. Neodrazujete vás to od další zahraniční štace?

Těžko říct. Ale když to řeknu blbě a na rovinu, odejít na poslední dva tři měsíce sezony je fajn i z ekonomického hlediska. Finské kluby jsou schopné zaplatit hráče, protože neodvádí tak vysoké daně, jako když tam hrají celou sezonu. Pak se jim to kolikrát ani nevyplatí. V Kärpätu jsem byl pomalu nejstarší. Ve Finsku je spoustu mladých hráčů, až do play off začali nastupovat starší.

Zpátky do zlínské reality. Už přebolel sestup?

I když si možná ne všichni úplně uvědomujeme, že jsme prvoligoví, pořád cítím pachuť, hořkost. I proto jsem se rozhodl zůstat. Chci to změnit, vrátit do Zlína radost z hokeje. Leží před námi velká výzva.

Tým se hodně proměnil. Jak se vám zamlouvá? Bude mít sílu na postup?

Ještě než jsem odjel na dovolenou, něco jsem zaslechl. Kdyby se nestavěl tým na postup, tak bych přemýšlel jinak. Příchody se mi docela líbí. Složení týmu vypadá na papíře pěkně. A když to všichni prodáme, nemám strach.

Utkání 44. kola hokejové extraligy: PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha. Zlínský maskot s vlajkou Ukrajiny

Staronová je trenérská dvojice Rostislav Vlach – Juraj Jurík. Co na to říkáte?

Tohle by hráči neměli hodnotit. Ale vyhrál jsem pod nimi titul, takže to je kladné hodnocení. Máme silný realizační tým. Všichni mají mužstvu co dát. Akorát mě mrzí odchod Ríši Hrazdiry (bývalý trenér brankářů extraligového týmu). Jsem ale rád, že našel v klubu uplatnění a je nějakým způsobem spokojený. Po lidské stránce je to pro mě důležité.

Jeho nástupcem se stal váš bývalý brankářský kolega ze zlínského mužstva Luboš Horčička. Nebojíte se, jestli vás nebude chtít předělat?

Těžko říct. Ve Finsku jsem trénoval měsíc a půl takovým způsobem, že jsem dohnal spoustu roků. S Ríšou jsme kamarádi, ale to i s Lubou.

Ještě k první lize. Jak se chystáte na to, že budete obrážet stadiony, kde jste v životě nehrál?

Kamarád se mi smál: Prý jestli nepotřebuji olympijskou formu, když budu jezdit do Sokolova. Ale nechci první ligu podceňovat. Jestli si někdo myslí, že extraligoví hráči budou s prstem v nose přehrávat prvoligové, tak to ne. První ligu jsem chytal v Olomouci, hráli jsme na špici, ale nebyla to legrace. Těším se, je to výzva. Dostali jsem se do baráže. Co hráči v první lize ztrácejí na kvalitě, to vynahrazují tréninkem a houževnatostí.