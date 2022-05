Vyhazov už čas zahojil, říká Vlach. Věří, že Zlín by mohl v baráži uspět

Tehdy byste si asi nedokázal představit, že byste zlínský tým ještě trénoval, že?

Popravdě řečeno ne. Ale jsem rád, že se tak stalo, protože přece jen roky, které jsem tady předtím strávil, byly příjemné a chtěl bych na ně navázat.

O vašem příchodu se mluvilo už loni. Proč to neklaplo?

Měl jsem povinnosti u národního týmu do 17 let a nechtěl jsem porušit platnou smlouvu. Ani jsem nejednal, jestli by se dala vypovědět. Nechtěl jsem odcházet od rozdělané práce. Něco jiného by bylo, kdybych neměl smlouvu. Pak by jednání se Zlínem dopadla asi jinak.

Trenér Rostislav Vlach na tréninku hokejistů Zlína.

Od roku 2014, kdy jste Zlín přivedl ke druhému extraligovému titulu, to šlo s týmem postupně s kopce. Jak jste vnímal jeho úpadek?

Můj názor je, že se nebudovala zlínská kostra jako v dobách Lešky, Balaštíka, Hamrlíka. Dobří hráči většinou odcházeli pryč. Ať vezmu třeba Šťastného, nebo Říčku, které jsme přivedli z první ligy. Úroveň stagnovala a pak nebylo možné propad herně ani výsledkově zastavit.

Jak to vidíte s okamžitým proklamovaným návratem Zlína do extraligy?

Vypadá to, že se bude zase hrát baráž. Bude to těžké. Těžší než v extralize. Mužstva se nás budou chtít určitě vytáhnout. Budou na nás připravení. Více motivovaní. Na to musíme kluky nastavit. Že to nebude jenom o hokeji, ale také o bojovnosti, morálce.

Chodil jste na zápasy Vsetína, takže o Chance lize máte docela přehled. Jaká je?

Je to méně technická soutěž než extraliga. Je tam více bojovnosti, nasazení. V některých fázích je nasazení až přespříliš, z čehož pramení hodně faulů. Nesmí nás to překvapit.

Derby bude dobré pro fanoušky. Zlínské i vsetínské. A hlavně pro pokladníka.

Pokud chcete pomýšlet na postup, musí mít už současný kádr extraligové parametry. Má je?

Věřím, že tým, který jsme poskládali, by mohl být konkurenceschopný i v případné baráži. Ale je to otázka průběhu soutěže, jak se s tím kluci výkonnostně vypořádají. Pokud by to tak nebylo, tak je posílení možné. I vzhledem k tomu, že pro některé kluky z Česka skončila KHL, hráčů na trhu bude dost. Mužstvo bychom mohli doplnit.

Co klíčový bek Gazda, který dohrával sezonu ve Finsku a podle tamních médií se mu návrat do Zlína moc nezamlouvá?

Před dvěma dny jsem s ním mluvil. Co vyšlo v novinách, vyznělo jinak, než řekl. Jsme domluvení, že začne ve Zlíně. Vůbec s tím nemá problémy. Bavili jsme i o motivaci. Nechceme mu bránit v rozletu. Slíbili jsme, že pokud se soutěž dobře rozběhne a bude fungovat, jsme ochotni ho na střídavé starty extraligy pustit.

Po 15 letech se odehraje soutěžní derby Zlína se Vsetínem. Těšíte se?

Je to dobře pro fanoušky, ať vsetínské, nebo zlínské. Ale hlavně to bude dobré pro pokladníka. (úsměv)

Vás čeká více speciálních zápasů. Třeba s rodným Přerovem.

Největší derby budou proti Jihlavě, Vsetínu. Přerov nebyl loni tak úspěšný jako v předchozích letech, ale mužstvo má kvalitní. Pro region tu budou hodně zajímavé.

Nemáte obavy, jak vezmou fanoušci sestup z extraligy?

Je to otázka. Ale co mám signály, tak chtějí chodit i na první ligu.

Kouč zlínských hokejistů Rostislav Vlach

Až na kondičního kouče Libora Chytila se kompletně obměnil realizační tým. Proč?

S Jurou (asistent Jurík) jsme o tom debatovali. Aby tým nebyl stejný, jak jsme končili. Chtěli jsme něco změnit, dát impulz, aby příprava dostala jiný ráz, oživit vztahy. Na Oldu Horáka (trenér obránců) i Luboše Horčičku (trenér brankářů) jsme měli dobré reference, s Oldou Jura loni spolupracoval u juniorky.

Hrálo roli, že jsou to vaši bývalí svěřenci?

Znali jsme jejich povahy, jejich práci. Věříme, že oba budou přínosem.

Vy se vracíte do klubového režimu. Bude to velká změna?

Musím se nastartovat, zvyknout si. U nároďáku jsme měli jednu akci za měsíc a kvůli covidu ani kolikrát to ne.