Blažení hokejisté Litoměřic: Vyhrát základní část? Každý to chce zažít

Ale byly to nervy, kališníci před tisícovkou diváků ztráceli 0:2. „Kluci byli ze začátku nervózní z možnosti vyhrát celou základní část. Sokolov potrestal naše dvě chyby, ale pak se opět ukázal charakter a síla mužstva a dokázali jsme skóre otočit,“ cenil si jeden z trenérů Daniel Tvrzník.

Litoměřicím, které díky svazovému projektu vytěžují mládežnické reprezentanty v dospělé soutěži, se letos daří mimořádně, ale po kádrových rošádách se hledaly. Tři zápasy v řadě s Jihlavou, Šumperkem a Slavií projely se skóre 1:14, teď zase chytily druhý dech. Ve šlágru předčily předchozího lídra Třebíč a nyní přetlačily Sokolov.

„Bylo to teď v Litoměřicích hektické, když se kádr měnil, já tu taky měsíc nebyl. Ale srovná se to a budeme šlapat,“ věří bek Holý, který hostoval v extraligové Plzni: „Takovou šanci jsem nemohl odmítnout. Určitě mi to pomohlo, mám větší sebevědomí. Ukázal jsem si, že v extralize můžu hrát stejně jako tady.“

Do play off chce ofenzivní Stadion ještě vychytat defenzivní mouchy. „Proti Sokolovu byla spousta chyb, dostali jsme zbytečné góly, to musíme do play off srovnat,“ velí zkušený zadák, nadšený z úspěchu svého mužstva: „Nádhera! Tohle chce zažít každý jednou v kariéře, že se hraje nahoře, daří se a vyhraje se základ část. Za chvíli je ale ta druhá část a musíme být úspěšní hlavně v ní.“

Vysněného soupeře pro čtvrtfinále Holý nemá, i když… „Asi proti Kolínu se mi hraje nejlíp. Ale je to jedno, tabulka je našlapaná a v každé sérii to bude boj. Rozhodne, kdo bude chtít víc.“