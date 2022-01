Litoměřická série skončila, ale... S výkonem nemáme problém, hlásí kouč

„Bohužel jsme ukončili velmi dlouhou vítěznou sérii, s výkonem mužstva ale nemáme problém. Nedali jsme nějaké vyložené šance, z nichž mohl padnout druhý i třetí gól. Také jsme si nepomohli přesilovkami, ale z hlediska bojovnosti nemám k týmu výhrady,“ hodnotil středeční krach na klubovém webu litoměřický trenér David Bruk.

Výhry u favorita si vážil kouč Vsetína Roman Stantien. „Bylo to těžké utkání proti výbornému soupeři. Měli jsme dobrý vstup i dobrý pohyb. Ve druhé části jsme zbytečně ztráceli kotouče a dostávali se pod tlak, paradoxně jsme ji ale vyhráli. V závěru se to vyrovnalo, bylo tam hodně soubojů, ale ustáli jsme to a jsme za to hrozně rádi.“

Litoměřice, za které před tisícovkou diváků vyrovnával Kracík v přesilovce, se vrátily do hry po covidové odmlce poprvé od 15. ledna, Vsetín měl pauzu ještě o tři dny delší. I dál Stadion vévodí první lize, před druhou Třebíčí má náskok 13 bodů.

Se 14. příčkou, která jako poslední znamená přímou záchranu, hazarduje Ústí. Slovan doma podlehl patnáctým Benátkám 3:4, za které skóroval i rebel Duda, a jeho náskok před sokem se ztenčil na devět bodů. Do konce základní části přitom zbývá ještě deset kol.

„Dnes jsme předvedli hrůzostrašný výkon. Chtěl bych se moc omluvit divákům, z naší strany to bylo fakt hodně špatné, takhle nemůžeme hrát o to, abychom se udrželi v soutěži. Musíme přeřadit na jiný level a začít předvádět výkony jako předtím. Poctivý hokej, důraz dozadu. Tohle bylo od nás opravdu strašné,“ vyčítal ústecký kouč Miroslav Mach.