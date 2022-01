Vyhrát baráž je pecka, usmívá se Kadlec. Dokáže to i s Litoměřicemi?

„Vedení nám nic neříkalo, ale každý si chce baráž zahrát. Já to zažil s Chomutovem, když se postupovalo do extraligy. I když jsem toho moc neodehrál, už jen být u toho byl super zážitek. Hrát play off, vyhrát baráž, to je pecka,“ usmívá se litoměřický útočník Martin Kadlec.

Čtyřiadvacetitisícové město zachvátila hokejová horečka, nebýt restrikcí, mohla by být i větší. „Kdyby mohli být puštění všichni diváci, chodilo by pořád plno. Euforie je tady ale i tak cítit, atmosféra je bouřlivá. Myslím, že fanoušci si to užívají ještě víc než my. Jsou si vědomi, že v Litoměřicích se může udělat úspěch.“

Prvotní cíl Stadionu je jasný, uhájit po základní části pozici lídra; 11 kol před koncem hřeje Kališníky luxusní 15bodový náskok. „Chceme to udržet, není víc než začínat série doma. Když chytnete Jihlavu, Třebíč či Vsetín, jsou to ve svých halách nepříjemní soupeři,“ uvědomuje si opora.

Úspěch Stadion vystavěl hlavně na výborné kondici a úderné ofenzivě. „Je vidět už třetí čtvrtý rok, že jsme na tom v play off fyzicky dobře. Pokaždé jsme měli výborného kondičního kouče, do toho hokejoví trenéři vůbec nekecají, a funguje to. Každý rok se cítím skvěle fyzicky připravený. Teď si připadám jak dvacetiletý kluk,“ září 33letý útočník.

„Jsme v laufu. Máme silný tým, takticky vyspělý oproti ostatním, hrajeme aktivně. Víc se soustředíme, abychom my soupeře zatlačili do úzkých útokem, spíš než že bychom bránili.“

Kadlec teď pomáhá i extraligovému Kladnu. Podívá se mezi elitu i s Litoměřicemi?