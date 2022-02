Dvakrát za nula. Litoměřická mašina na góly je v nesnázích

„Nepadá nám to tam, i obrana byla v posledních zápasech úplná tragédie. Něco jsme si k tomu řekli, musíme poctivě makat a zase se do toho dostat,“ velel na klubovém webu bek Jiří Jebavý.

Náskok Stadionu v čele první ligy se zdál být ještě před několika zápasy nesmazatelný, po porážkách 1:7 v Jihlavě, 0:5 se Šumperkem a 0:2 se Slavií už ale vede před druhou Třebíčí jen o sedm bodů. Nepřišlo předčasné uspokojení?

„To si nemyslím, kdyby jo, bylo by to špatné. Je ale pravda, že soupeři, s nimiž teď hrajeme, většinou bojují o všechno. Jsou už v play off módu, zápasy jsou na krev. A nám se nedaří, odešli nám nějací hráči, trošku se to obměnilo. Takže musíme makat a doufat, že se to zvedne,“ nabádá pilíř kališníků.

Nízkou produktivitu Litoměřice zatím v sezoně řešit nemusely, teď však tento problém dolehl i na ofenzivního krále soutěže. „Možná nám chybí trošku klidu, když to delší dobu nepadá, začne se projevovat nervozita. O to víc se musíme do zakončení tlačit, ono to tam zase spadne,“ věří Jebavý.

Naposledy doma se Slavií však vyšel Stadion naprázdno, padl 0:2. „Celou sezonu jsme neměli problém s produktivitou, ale teď jsme trochu v útlumu. Nedaří se nám jednoduchá dorážka, nedáváme laciné góly. Na druhou stranu je potřeba říct, že Slavia hrála perfektně do obrany a zblokovala nám spoustu šancí. Bylo na nich vidět, že potřebují body. Klukům nemohu vytknout nasazení a bojovnost, ale bohužel to nevyšlo,“ hodnotil litoměřický kouč Daniel Tvrzník.

Trenér Slavie Jiří Šejba si výhry nad lídrem cenil. „Odehráli jsme dobrý zápas, na začátku jsme měli hru pod kontrolou. Pak se Litoměřice dostaly do tlaku, ale my udělali pro výhru maximum,“ chválil Šejba.

Hitem sobotního programu první ligy bude souboj litoměřického lídra na ledě druhé Třebíče. „Musíme cpát všechno do brány a bude to zase dobré,“ je přesvědčený bek Jebavý.