Dobří Finové se vracejí. A s nimi přišly do hokejových Litoměřic i góly

„Jsem nadšený,“ svěřil se jednatřicetiletý Korkiakoski. „Litoměřice jsou pro mě speciální,“ přidal se o šest let mladší Sihvonen.

Právě on sundal kališnický dres jen na jednu sezonu, kterou strávil ve Vsetíně, zato jeho starší krajan působil tři ročníky jinde. Dvě v Porubě, jednu v polském Jastrzebie a Kolíně. Nejlepší časy však oba prožili právě v Litoměřicích.

Sihvonen se v sezoně 2021/22 blýskl 28 góly a stal se králem prvoligových střelců, k tomu v základní části přidal ještě 12 asistencí. Korkiakoski ve svých dvou litoměřických ročnících zaznamenal shodně 57 kanadských bodů, díky čemuž i on patřil k nejlepším v celé soutěži.

„Hodně věcí se tu změnilo, hodně jich také zůstalo při starém. Fanoušci jsou ale stejní,“ žasl Korkiakoski, že ho po přípravném zápase s Landshutem vyvolali zpět na led. „Jsem jim opravdu velmi vděčný za to, jak mě tu přivítali zpět.“

Markus Korkiakoski

Podobně to cítí i Sihvonen, jak se svěřil klubovém webu: „Mám rád město i zdejší atmosféru, její podstatnou část tvoří lidé. V kabině máme pár zkušených hráčů a dost mladých a věřím, že budeme skvělým kolektivem.“

Dva Finové v kališnickém týmu, to není novinka. „Ale je to trochu odlišné od minule, kdy jsem tu byl první já a teprve pak přišel Kristian Kangas. Rika ještě tak dobře neznám, ale je velmi milý. Je to prostě jeden ze spoluhráčů, a ti jsou všichni super,“ prozradil rodák z dvoutisícové finské obce Yli-li, o jehož setrvání v klubu se rozhodne už ve středu. Zatím ho Litoměřice zkoušely a na jeho angažmá zájem mají.

Pokud zůstane, budou si někdy mezi sebou Korkiakoski a Sihvonen povídat v šatně finsky. „Děláme to spíš pro legraci,“ pousmál se na webu Litoměřic starší z dvojice. „Nehrajeme spolu v lajně, takže při hře spolu nemluvíme. Občas mezi sebou prohodíme pár vtipů ve finštině, ale jinak hovoříme anglicky nebo se snažíme i česky.“

Do první ligy Stadion vstoupí 13. září na Slavii.