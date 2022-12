Hokejisté Třebíče hrají s posledním, Jihlava hostí lídra první ligy

Soupeři ze zcela rozdílných pater tabulky dnes čekají na vysočinské zástupce v první hokejové lize.

Aktuálně sedmá Jihlava se ve svém pelhřimovském azylu postaví vedoucímu Vsetínu, který má na kontě v poslední době už deset vítězství v řadě.

„To je parádní bilance, moc často se to nestává. Klobouk dolů,“ pochvaloval si na klubovém webu jeden z lídrů vsetínského týmu Vít Jonák. „Myslím, že to ukazuje na morální i hokejovou kvalitu týmu. Vesměs to byly hodně těžké zápasy, které jsme ale dokázali pokaždé zvládnout a vyhrát. Je vidět, že náš tým má obrovskou sílu,“ dodal s nadšením.

Každopádně s Duklou letos Valaši dobrou bilanci nemají. V obou dosavadních soubojích byli na konci týmem, který odcházel z ledu s porážkou 1:2. A to jak na konci září v Pelhřimově, tak i potom na začátku listopadu Na Lapači.

Papírově silní, v reálu poslední

Stoprocentní úspěšnost si zatím v letošním ročníku připsala i Třebíč v bitvách s pardubickým „béčkem“. Nejprve si dovezla z Chrudimi tři body za vítězství 3:2 a doma pak Východočechy porazila 4:1.

V úterý na sebe narazí momentálně nejhorší tým ligy s třetím. „Je pravda, že v tabulce jsou na úplném konci, nicméně neustále posilují a shání nové hráče. Na papíře mají velmi kvalitní kádr,“ uvedl na adresu dnešního soupeře sportovní manažer a zároveň hlavní kouč Horácké Slavie Kamil Pokorný.

Každopádně jeho svěřenci pojedou dnes do Chrudimi v roli jasného favorita. A to i přesto, že Horáckou Slavii stále trápí dost široká marodka. Příliš nepomohla ani krátká vánoční pauza.

„Štědrý den kluci přežili, ale dost silně bojujeme s chřipkovou epidemií, která teď všude kolem řádí,“ vysvětloval Pokorný. „Uvidíme, jak to bude v den zápasu. Možná někdo z postele vstane, nebo do ní naopak ulehne,“ krčil rameny.

Požádat o odložení zápasu se však Třebíč nechystá. „Je to strašně složité. Máme sice spoustu nemocných, ale pořád ještě nějak sestavu dohromady dáme. I když musíme povolat Lukáše Kříže z druholigového Tábora a Patrika Fajmona z brněnské juniorky,“ prozradil Pokorný. Právě složení zadních řad dělá trenérům největší problémy.

„A to ještě dostal volno Lukáš Forman. Z rodinných důvodů,“ hlásil hlavní kouč třebíčského A mužstva. „Prostě pojedeme do Chrudimi s tím, co máme, a budeme bojovat tak jako vždycky,“ vzkázal.

Úterní zápas na východě Čech začne v 18.00, v Pelhřimově se bude hrát od 17.30.