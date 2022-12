Náš výkon byl dobrý, cení si jihlavský Pořízek po výhře nad Vsetínem

„Myslím, že v první třetině na tom Dukla byla lépe a ve druhé naopak my. V poslední části šlo potom o to, kdo dá další gól. Pokud by ho dala Dukla, tak by výsledek dopadl spíš pro domácí. Jenomže jsme ho dali my,“ zhodnotil stručně vývoj souboje kouč vítězů Kucharczyk.

A také podle jeho jihlavského protějšku Karla Nekvasila se jednalo o vyrovnaný souboj. „Možná by mu víc slušela remíza, ale Vsetín dal o gól víc. Pak navíc při power play další a vyhrál,“ povzdechl si asistent hlavního kouče Dukly.

Utkání mělo super kulisu

Zápas sedmého celku tabulky s prvním si tentokrát v Pelhřimově nenechalo ujít bezmála patnáct set diváků, kteří vytvořili utkání důstojnou kulisu.

„Hnali nás celých šedesát minut, řvali a povzbuzovali. Atmosféra byla elektrizující, dost nám pomohla. Sice jsme nakonec prohráli, ale nemáme se za co stydět, výkon byl fakt dobrý,“ nechal se slyšet na klubovém webu jediný úspěšný střelec Dukly v duelu se Vsetínem Radek Pořízek.

Poslední prvoligové vystoupení jihlavského A-mužstva v roce 2022 uvidí ve čtvrtek od 17.30 Litoměřice. Proti sobě se tak postaví aktuálně šestý tým tabulky se sedmým.