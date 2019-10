Vy, dlouholetý sparťan, a Slavia?

Jsem kmenovým hráčem Vrchlabí, kterému chci společně s Jardou Bednářem, Petrem Sýkorou nebo Jirkou Vašíčkem pomoct do první ligy. Hrajeme jen dvakrát týdně, slovo dalo slovo a já se domluvil se slávistickým koučem Milošem Říhou mladším, že jim pomůžu. A že jsem sparťan? Já to tak neberu, ale moji kamarádi mi to dali sežrat.