Čínská naděje pro hokejovou Slavii. Tvrdík už gratuloval novému vedení

Hokej

Dalších 9 fotografií v galerii Jak teď vypadá situace se stařičkým hokejovým stadionem v Edenu? „Každý rok ho upravujeme, modernizujeme a rekonstruujeme. Ale není to v hledišti ani na ledové ploše. Investice probíhají z devadesáti procent do zázemí pro mládež, říká šéf klubu Tichý. | foto: Profimedia.cz

dnes 0:00

Je to dva a půl roku, co se Jaroslav Tvrdík jakožto zástupce čínských investorů pokoušel odkoupit hokejovou Slavii a uhradit všechny její dluhy. V plánu byla stavba nové haly a návrat do extraligy. Narazil však u spolku SK Slavia vlastnící pozemky v pražském Edenu včetně zimního stadionu. Konkrétně u jeho šéfa Jiřího Huptycha. Ten ale před pár dny ve funkci skončil a nabízí se otázka: může to znamenat restart dvojnásobného šampiona?

