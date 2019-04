Hokejisté Vrchlabí bez postupu: Zklamání, ale sezona špatná nebyla

Vrchlabští si tak minimálně o jednu sezonu prodlouží druholigovou éru, kterou po zvýšení podpory od mecenáše Petra Dědka toužili už letos vyměnit za prvoligovou. „Je to v tuto chvíli zklamání a smutek, ale sezona špatná nebyla. Je to sport a o tom, že jsme vypadli, rozhodly nakonec detaily. Týmu se nedá nic vytknout,“ uvedl sportovní manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec jen necelý den poté, co hráči, fanoušci i vedení klubu museli přijmout konec letošního prvoligového snu.

Chybělo opravdu málo, abyste se dostali do série, z níž vzejde nový účastník 1. ligy. Byl Sokolov skutečně nepřekonatelným soupeřem?

Překonatelným asi ano, ale velmi kvalitním. Věděli jsme, že se na postup tvrdě připravoval, hráči spolu od loňského jara trénovali, kádr byl velmi kvalitní. Pro nás to byla výzva, kterou jsme těsně nezdolali.

Opravdu to bylo těsné, v sérii jste vedli 2:1 a čtvrtý zápas hráli doma. Po prohře v něm jste v Sokolově, v pátém, tedy rozhodujícím utkání od první minuty vedli...

I to všechno ukazuje, jak byla celá série vyrovnaná. I když výsledky některých zápasů vypadaly jednoznačně, vždycky se hrálo vyrovnaně až do konce a pátý zápas to potvrdil. Nakonec vítězný gól jsme dostali chvíli před koncem, v závěru jsme měli přesilovku a ještě k tomu hráli power play, byly tam dvě střely, které mohly vyrovnání zařídit, bohužel to nevyšlo. Tahle série byla taková, že se mohla zlomit kdekoliv.

Třeba už ve čtvrtém zápase, do kterého jste na domácím ledě šli za vedení v sérii 2:1 a měli za sebou narvanou halu...

Navíc jsme brzy vedli 2:0 a měli to ve svých rukách. Už před zápasem bylo jasné, že nikdo se nechce do Sokolova vracet, ale bohužel. Na druhé straně si vážím toho, že prohra nezanechala na týmu stopy, rvali jsme se až do konce, z toho mám dobrý pocit.

O pochopitelném zklamání z výsledku jste už mluvil. Co říkáte výkonu týmu, který se vám podařilo před sezonou a pak i v jejím průběhu výrazně posílit?

Z toho určitě zklamaný nejsem. Kluci makali do poslední vteřiny, všechno odbojovali na hranici svých sil, dali do toho všechno a hodně chtěli. Smutek v kabině po pondělním zápase byl velký.

Jak přijímáte fakt, že jste nedosáhli toho, co jste od sezony čekali, a to přes to, že jste sehnali velmi kvalitní hráče?

Že je to sport a že jsme sice dali dohromady velmi kvalitní mužstvo, ale ani to ve srovnání se Sokolovem nebylo výkonnostně tak odskočené, abychom všechny okolo válcovali. Tým byl velmi dobře konkurenceschopný, ale ve srovnání se Sokolovem vyrovnaný.

Může mít letošní výsledek vliv na další podporu mecenáše?

Tohle je všechno předčasné. Mecenáš je rozumný a ví, že úplně všechno ve sportu koupit nejde. Měli jsme před sebou postupový cíl a ani tím, že se ho splnit nepodařilo, by další spolupráce neměla být ohrožena. Před sezonou se jednalo o výhledu spolupráce na tři až čtyři léta. Všechno je teď ještě živé, sedneme si a řekneme, jestli cesta, kterou jsme šli letos, je správná.

Postup nevyšel, ale hokej ve Vrchlabí táhl...

Přišel nový impuls, myslím si, že jsme se posunuli dál. Za to patří majiteli dík, stejně jako fanouškům, kteří byl výborní. V play off s námi jezdili ve velkém množství i ve všední dny, byla to super podpora.