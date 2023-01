Potil jsem se hned od začátku zápasu, řekl Jekel po vychytané nule

Konečně jsme zase vyhráli, oddechla si kabina Dukly Body už potřebovali jako sůl, navíc nechtěli pokazit Tomáši Čachotskému rozlučku před odchodem do Českých Budějovic a zároveň zpětnou oslavu za tisící utkání odehrané v dresu Dukly. I když možná se jen báli, že by se novic v týmu, českobudějovický Václav Karabáček, mohl pořádně vyděsit, kdyby hráli tak jako poslední měsíc... Ať už bylo ve středečním prvoligovém kole motivací pro jihlavské hokejisty cokoli, jisté je, že to zafungovalo na sto procent. Svěřenci trenérské dvojice Viktor Ujčík, Karel Nekvasil konečně zase vyhráli – na pelhřimovském ledě rozstříleli Frýdek-Místek 7:1! „Je to velká úleva,“ oddechl si Nekvasil. „Konečně jsme měli kloudné rozehrávky i střely, nohy nám jezdily, takže jsme spokojení,“ dodal v pozápasovém hodnocení. Na první přesnou střelu se čekalo až do 18. minuty, kdy gólová stavidla zvedl právě oslavenec Čachotský. „Konečně to byl zápas, kdy nám to tam napadalo a mančaft nemusel hrát pod presem. Mohli jsme si zápas víceméně užít,“ radoval se jednačtyřicetiletý forvard, který se už před zápasem dozvěděl, že zbytek sezony dohraje za extraligový Motor České Budějovice. Tak, jak si přál. Naopak jeho místo v Jihlavě zaplní už zmiňovaný Václav Karabáček, jenž se hned v prvním utkání za Duklu prezentoval gólem. Ve 34. minutě zvyšoval náskok domácích na 4:0. „Všichni jsme makali, bylo to super utkání,“ rozplýval se na klubových stránkách šestadvacetiletý rodák z Prahy. V sobotu vyrazí s Duklou do Zlína