Úpadek hokejové Slavie v první lize. Je to trvalejší stav?

Není tajemstvím, že Slavia nemá peníze, a to je alfa i omega jejích sportovních výsledků. Klub v srpnu změnil představenstvo: k Vladimíru Pittrovi vstoupili do hry další dvě osoby - Jaroslav Vosmik a Stanislav Tichý.

„Ani oni však nedokážou utáhnout dluh, o kterém nikdo nechce otevřeně mluvit. Ten Slavii brzdí,“ řekl redakci iDNES.cz důvěryhodný zdroj.

Proto musel klub v létě opět sáhnout k úsporným opatřením a zaměřit se na mladé hráče. Proto vedení angažovalo trenéra Miloše Říhu mladšího, jenž s nimi rád pracuje. Uspokojivý výsledek se však nedostavil. Na soupisce se navíc protočilo spoustu brankářů i hráčů do pole.

„U gólmanů to bylo dané jejich výkonností. Na začátku sezony jsme nebyli spokojení s Polívkou, šanci dostali mladí, ale prohrávali jsme. Tak jsme chtěli dát týmu impulz a vzali Honzíka ze Sparty. Změny v brankovišti vycházely z aktuální situace,“ popisuje Říha.

Mezitím se v brance Slavie objevili ještě Sochůrek, Šorf a nyní chytá Jan Růžička zapůjčený z Mladé Boleslavi. Hokejisté se točí i v poli, což trenér vysvětluje zraněními. Přesto je zřejmé, že vize se sázkou na mladé, které v průběhu roku doplnili zkušenější, příliš nefunguje.

„Je to dlouhý proces, Slavia teď nebojuje z roku na rok, výhled je delší. Návrat do extraligy je podle mého odhadu záležitostí minimálně pěti let. Tak dlouho bude trvat, než se mladí ohrajou a než se celá organizace dá dohromady a všechno zapadne,“ myslí si televizní expert Milan Antoš.

A Říha dodává: „Výkonnost mužstva není tak špatná, jak napovídají výsledky. Je obdobná jako na začátku sezony s tím rozdílem, že jsme o gól vyhrávali, a teď o gól prohráváme. Herně je to teď paradoxně lepší, ale chybí body.“

Vše se ale pochopitelně odvíjí od financí, protože současný kádr je výrazně levnější než ty z předchozích tří let. Chybí kvalita.

„Vemte si Vsetín. Ten hrál třetí nejvyšší soutěž s rozpočtem osm až dvanáct milionů a dnes jsou za stejné peníze špičkou v první lize. Dá se to,“ tvrdí zdroj iDNES.cz, který si nepřál být jmenován.

K tomu je nutné zmínit výrazný úpadek návštěvnosti: zprvu na Slavii v první lize chodilo v průměru přes dva tisíce diváků, nyní je to necelých devět set. Klub tím přichází o příjmy ze vstupného a také o sponzory. Vzniká začarovaný kruh, ze kterého není cesty ven.