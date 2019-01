Otřesený Veselý: Proč se mě Slavia zbavila, když jsem ji táhl? Směšné!

„Překvapilo mě to. A nemůžu říct, že jsem rád,“ přiznal bez vytáček. „Absolutně nevím, co to mělo znamenat. Pořád to nechápu.“

Veselý se stal součástí nevídané výměny opor. Slavia ho dala do Ústí za Daniela Vrdlovce, rovně produktivního kapitána Slovanu.

Sešívaní na klubovém webu uvedli, že za Vrdlovce požadovalo předposlední Ústí adekvátní náhradu. Jeho sportovní jednatel Vladimír Evan tvrdí: „Slavia o Vrdlovce hodně stála a říkala, že nám může nabídnout Honzu Veselého. Ani by nás to jméno nenapadlo. Důvody, proč vybrali zrovna jeho, neznám, ale asi nějaké k tomu mají.“

Veselý Slavii táhl, ve 36 zápasech nastřílel 19 gólů a 12 jich připravil. Letos si zapsal i jeden extraligový start za pražskou Spartu.

„Dozvěděl jsem se o výměně v pátek v deset hodin večer, nešlo s tím absolutně nic dělat. Pak jsem se doslechl, že mají zájem i přední týmy tabulky, ale trejd už byl podepsaný,“ věděl, že je pozdě. Že sezonu dohraje ve Slovanu bez ambicí na play off, zato Slavia šanci má.

Klímův konec roztočil přestupový kolotoč Přestupový kolotoč v první hokejové lize roztočil nečekaný konec Kevina Klímy v extraligovém Chomutově. Talentovaný útočník těsně před koncem zkoušky práskl dveřmi kabiny Pirátů a zamířil do Sparty, což rozčílilo chomutovské vedení a „potrestalo“ jeho prvoligovou Kadaň, kde je šéfem Petr Klíma, legendární útočník a otec Kevina Klímy. Z týmu Trhačů Chomutov stáhl své obránce Lukáše Blahu, Ondřeje Buchtelu i útočníky Martina Šťovíčka a Romana Chloubu, všechny je poslal do ústeckého Slovanu, tedy do týmu kadaňského konkurenta ze spodku prvoligové tabulky. Na základě těchto změn z nabitého ústeckého kádru zase extraligový Litvínov převelel útočníka Petera Jánského do Litoměřic. Zvláštní trejd se udál i na trase Slavia - Ústí. Slávisté, kteří jsou na hraně play off, pustili do Slovanu svého nejproduktivnějšího hráče Jana Veselého (19 gólů+12 asistencí). Místo něj získali Daniela Vrdlovce (7+16): „Tady mám jiný náboj, v Ústí je sezona zpackaná.“ Slovan opustil i bek Radek Jeřábek, coby kmenový hráč Sparty míří do Vsetína.

„Budu se snažit pomáhat Slovanu, moc se mi tady líbí, klub má super zázemí a překvapila mě divácká kulisa,“ nadchlo ho při pondělní premiéře za Ústí 1 446 fanoušků v ochozech. Domácí vedli nad Kladnem 2:0, favorit otočil a vyhrál 3:2.

Veselému trejd pořád v hlavě šrotuje. „Strašně jsem se divil, nikdy jsem takovou výměnu neviděl, aby dali pryč hráče, kterému se daří,“ kroutí hlavou bezmála dvoumetrový čahoun. „V bodování Slavie jsem byl odskočený. Neříkám, že jsem každý zápas hrál výborně, ale tohle jsem si nezasloužil.“

Nebyly v tom osobní spory ve Slavii? „Absolutně nic!“ přísahá Veselý. „Ani s trenérem, ani s vedením, ani se spoluhráči. Střední generace tam má výbornou partu, proto se mi odcházelo těžko. Musí to být jiný důvod, jestli peníze... Je to směšný. A je mi to líto.“

Ve 24 letech se jeho kariéra láme, to sám tuší. Proto musí zlobu přetočit v motivaci, což taky udělal. „Bylo jen na mě sebrat se. Měl jsem plno myšlenek, podržela mě a zdravě nakopla rodina. Slavia mě naštvala, přijel jsem do Ústí a mám náboj. Můžu si nakopat body, dostanu prostor. Proti Kladnu jsem ukázal, že můžu hrát i oslabení. Ale pořád mě bolí, že budu mít sezonu bez play off.“

Veselý loni jako kmenový hráč Hradce Králové zářil v Litoměřicích, nasbíral 32 bodů. „Teď se musím ukázat týmům, které o mě projevily zájem, ať Jihlava, Budějovice, Kladno a další. Rád bych jednou zkusil od začátku sezony extraligu. Věřil bych si na ni. Nezabalím to!“

A bude pátrat i po tom, proč se ze Slavie pakoval. „Budu se snažit s někým promluvit, chci vědět tu příčinu. Ale věřím, že trenéři Slavie mi to neřeknou. Jsou to jen samé lži.“