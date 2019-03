Hokejovou Slavii opustil Pitter. Co přinese příchod nového majitele?

Nový vlastník si vytkl okamžitě jasný cíl, kterým je vytvoření dosud chybějícího obchodního oddělení. To by mělo klubu zajistit finance na provoz - Slavia po sestupu z extraligy ekonomicky strádá a trápí ji dluhy.

„Vznik obchodního oddělení je priorita. Dále bude Slavia co nejdříve doplněna o sportovního manažera. Budu denně přítomen na stadionu a budu se aktivně podílet na chodu celého klubu,“ řekl Tichý pro iDNES.cz.

Slavia a Pitter Vladimír Pitter působil ve Slavii řadu let. Původně jako jeden z deseti majitelů, postupně se z něj stal vlastník majoritní. Klub pod jeho vedením sestoupil v roce 2015 z extraligy. Zprvu měl ambice na postup, ale neuspěl v baráži. A pak se postupně propadal. Pitter oznámil kvůli finančním potížím v říjnu 2016 výprodej, hráči následující den odmítli odcestovat k utkání a hromadně onemocněli. Slavia od té doby tápe, letos se poprvé nedostala ani do play off.

Své další konkrétní vize a ambice zatím nechtěl podrobněji rozebírat. „Nejprve je představím v následujících dnech kolegům v klubu. Fanoušky a veřejnost budeme informovat až poté, to bude za tři až čtyři týdny.“

Tichý je spolumajitelem a jednatelem společnosti DT EXPERT, která se 22 let pohybuje na trhu v oblasti návrhů a realizací především komerčních interiérů. Ve Slavii působí už od ledna 2017 jako externí spolupracovník. Na starosti měl především úsek mládeže a zároveň se podílel na zajišťování nových partnerů. Od 16. srpna 2018 do 19. ledna 2019 působil jako člen představenstva.

Dosavadní majitel Pitter ukončuje veškerou svou činnost v klubu i v jeho statutárních orgánech.

„Po velmi pečlivém zvážení všech aspektů a vývoji událostí, které se zde za mého působení odehrály, jsem se rozhodl skončit a využít nabídky odkupu všech akcií. Rozhodnutí odejít nebylo lehké, protože mě hokej baví. Přece jen je to pár let, co jsem strávil v hokejovém prostředí. Vztah ke Slavii je velmi silný a přeju jí a novému akcionáři vše dobré,“ řekl Pitter.