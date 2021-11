Desátý gól jihlavská Dukla nedala, hráči chtěli ušetřit

„Desátý gól je za pokutu. Takže už ho asi nikdo nechtěl dát,“ vysvětloval s úsměvem výsledek 9:2 jihlavský obránce Vlastimil Bilčík.

„Pokuta to není, je to příspěvek do týmové kasy,“ upřesnil kouč Dukly Karel Nekvasil. „Nějaké šance tam ve třetí třetině byly, ale než aby to někdo vzal na sebe, hledalo se už moc věcí na krásu,“ pokračoval asistent trenéra. „Ale za tohoto stavu je to asi logické.“

O tom, že tři body tentokrát zůstanou na Vysočině, rozhodla Dukla už ve druhé třetině. Tu dokázala ovládnout v poměru 5:0, čímž se dostala do náskoku 8:1.

„Měli jsme štěstí, padlo nám tam ve své podstatě všechno, co jsme vypustili na branku,“ pochvaloval si jihlavský útočník Vladislav Houška, podle něhož lze za zdařilými výsledky Dukly v poslední době hledat parádní atmosféru v kabině.

„Je to dobrou partou. Po trénincích, po zápasech trávíme čas spolu. Kolektiv si sedl a pohoda v kabině se odráží na ledě,“ připomněl Houška, že Dukla z posledních devíti zápasů prohrála jediný.

Právě Houška se na tom podílí i střelecky, v posledních třech utkáních zařídil čtyři branky sám a na další dvě nahrál. „Dostávám se do příjemných pozic,“ usmál se jedenadvacetiletý forvard. „Ty branky jsou vypracované primárně od kluků, v devadesáti procentech mám před sebou prázdnou branku. A proměnit to je pak povinnost.“

V sobotu Houškovi hrozilo, že by za své góly musel do poklady zaplatit hned dvakrát. Kdyby přidal desátý zásah Dukly on, zkompletoval by i hattrick. „Kluci mi to tam nalili, Pepa Skořepa na volej, ale já jsem nevystřelil. A trošku jsem za to pak dostal za uši,“ připustil Houška.