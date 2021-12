Atraktivní souboj mezi Třebíčí a Jihlavou uvidí pouze tisíc šťastlivců

Fronk si přeje zápas bez stresu Stejně jako loni patří jihlavský útočník Jiří Fronk k nejproduktivnějším hráčům Dukly, což by rád potvrdil i v derby v Třebíči. „Samozřejmě se na něj všichni těšíme. Při derbíčku je jedno, jestli hrajete doma, nebo venku. Vždycky jsou to vyhrocené zápasy na ledě i v hledišti. Jdeme do něj s odhodláním,“ hlásí sedmadvacetiletý odchovanec chomutovského hokeje, který v Jihlavě působí už třetí sezonu. Pokaždé má vzájemný souboj také výbornou kulisu, ovšem nyní platí v Česku opět přísná pravidla, takže se do hlediště dostane maximálně tisíc diváků...

To je velká škoda. Navíc vůbec netušíme, kolik pustí na stadion našich fanoušků. První vzájemná bitva byla hodně dramatická. Dá se podobný průběh očekávat i teď?

Nevím, ale doufám, že pro nás dopadne derby co nejlépe. Chtělo by to začít jedním nebo dvěma góly, abychom se nemuseli stresovat. Prostě nehrát furt vyrovnaně, nebo nedejbože prohrávat. V čem je podle vás největší síla třebíčských hokejistů?

V sebevědomí. Jsou první, měli suprové první kolo zápasů, věří si. Ale když se na ně dobře připravíme, máme velkou šanci na úspěch. Když byla řeč o sebevědomí, jak jste zatím spokojený sám se sebou?

Není to špatný, ale mohlo by to být i lepší. Očekává se ode mě víc.