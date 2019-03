Ta kaluž pode mnou nevypadala hezky, glosuje Honzík své zranění

„Hrozně mě v tu chvíli bolela hlava. Ta kaluž krve pode mnou vůbec nevypadala hezky. Ale jak jsem si lehl na lehátko, tak se mi hlava rozmotala. Doktor mě zašil, já se napil a šel jsem zpátky na led,“ popsal nepříjemnou situaci, při níž padající Jaromír Jágr zasáhl jihlavského gólmana bruslí.

„Byla tam přede mnou strkanice a Jágr jak padal, tak mě patou trefil přes mřížku. Dobře, že to dopadlo takhle, než aby to šlo někam do krku. Tohle je v pohodě,“ mávl rukou Honzík.

Pětadvacetiletý brankář v sobotu kladenské snížení na 2:1 neviděl. „Slyšel jsem řev a myslel si, že jsme dali gól my. Jenže to bylo proto, že nad naší kabinou je zrovna kotel hostů,“ prozradil Honzík.

Krátce poté už v brankovišti střídal kolegu Niklase Lundströma a dál snižoval sebevědomí kladenským hvězdám.

„Chytal opravdu výborně. Doufám, že mu to takhle nevydrží,“ pousmál se Jágr, který si mimochodem ze druhého utkání rovněž odnášel šrám. „Ta krev na dresu je moje. Soupeř mě někdy v první třetině omylem trefil na ruce do žíly. Ale to je prostě play off,“ hlásil legendární český útočník.

Honzík si bezchybným výkonem důrazně řekl o místo v brance i pro další zápasy. Pochvalu za sobotní výkon si ale zaslouží i ostatní.

„Říkali jsme si, že o tom, jak máme hrát, pořád jen mluvíme, ale že to neděláme. Teď to bylo konečně jinak,“ radoval se Honzík.