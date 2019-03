Jsem zklamaný. Chtěl jsem ještě chytat, říká vsetínský brankář Gába

„Bohužel jsem vždycky dostal o gól o dva více než soupeř. Na moji úspěšnost se historie neptá. Prohráli jsme 1:4 na zápasy a je konec,“ klopil oči Gába po pátečním domácím duelu, který Vsetín prohrál potřetí v sérii stejným skóre – 0:2.

Budějovice jsou váš mateřský klub, odkud jste v létě přišel do Vsetína. Mrzí vyřazení o to více?

Samozřejmě. Motivace byla veliká. Měl jsem i přání, abychom se utkali v play off. Chci hrát co nejvíce, co nejdéle. Semifinále je proti loňsku posun, ale bezprostředně po vyřazení se to těžko hodnotí. Jsem zklamaný. Třeba s odstupem času, až si nad tím sedneme, to budu vidět jinak.

Sérii jste začali špatně a už se to pak s vámi táhlo. Souhlasíte?

Možná. Vůbec nám tam nepadalo co v základní části. Přesilovky nám nešly. Jim vždycky spadla nějaká brambora, pak to před brankářem zabetonovali ve čtyřech pěti, takže jsme pomalu ani nedostřelili do brány. Spoustu střel nám zablokovali. Ale to nás neomlouvá, že jsme nedali tři zápasy doma gól.

Jak jste viděl neplodné počínání spoluhráčů z opačného brankoviště?

Oni bránili hrozně obětavě. Někdy až na hranici svých zranění. I když to byly kolikrát rány, tak je jen vyklepali, nebo jeli do protiútoku. Navíc jim zachytali gólmani.

Vy jste zachytal hodně, že?

Budějovice jsou kvalitní soupeř. Mají hodně šikovné hráče. Když mají možnost, střílejí. Mají hodně dobré přesilovky, práce jsem měl dost. Ale od toho v bráně jsem, abych něco chytil.

Byly to jiné Budějovice, než jaké jste zažil vy?

Asi se pod Vencou Prospalem (trenér Motoru) spousta věcí změnila. Mají to lépe zorganizované do obrany, jednoduchý přechod do útočného pásma. Venca jim naordinoval úplně jinou taktiku než loni.

Utěšovali vás kamarádi z Budějovic?

Takové klasické řeči, že to byla vyrovnaná série. Že jsem chytal dobře. Hodně kluků znám. Neodešel jsem ve zlém. Takže se spoustou se vídáme, jsme v kontaktu.

I když jste vypadli, děkovačka fanoušků trvala půl hodiny. Zmírnilo to alespoň trochu zklamání?

To je neskutečné. Tímto bych jim chtěl moc poděkovat za celou sezonu. V Budějovicích chodil také plný dům. Ale když se prohrává na Vsetíně, tak to diváci nezabalí a fandí až do konce. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme bohužel skončili.