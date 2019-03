Vsetín splnil cíl, postup do baráže o extraligu už bylo velké sousto

Druhé místo po základní části, čítající rekordních 56 kol, Vsetínské k sebevědomí opravňovalo. Jenže se ukázalo, že baráž pro ně byla až příliš velkým soustem.

„Pro nás to bylo po hrozně dlouhé době semifinále v profi soutěži,“ připomněl Jenáček, že od vyloučení z extraligy v roce 2007 se Vsetín vrátil na mapu českého profesionálního hokeje po dlouhých deseti letech. „Nedá se jezdit výtahem, musí se jít po schodech,“ prohodil Jenáček.

Šestinásobný mistr se o tom přesvědčil už ve druhé lize. Sedm let mu trvalo, než se propracoval do finále, a v něm pak uspěl až na třetí pokus. „To Motor bude hrát letos extraligovou baráž potřetí za posledních pět let,“ uvedl Jenáček.

Zkušenosti hrají v play off důležitou roli a České Budějovice jich měly před semifinále více. „Motor byl v globále o fous lepší a zaslouženě sérii vyhrál. Mohlo to být dramatičtější,“ mrzela Jenáčka jednoznačná porážka 1:4 na zápasy.

O vyřazení Vsetína se rozhodovalo už ve čtvrtfinále. Zatímco Budějovice zvládly svoji sérii v šesti utkáních, Vsetín musel proti Prostějovu do rozhodující sedmé bitvy, protože promarnil dva postupové mečboly. Síly mu pak docházely rychleji.

„Zpětně jsme si říkali, že kdybychom zvládli pátý zápas na Lapači a vyhráli sérii 4:1, tak by semifinále vypadalo jinak. Šli bychom do něho odpočinutí, připravení fyzicky, psychicky, a kladli bychom ještě větší odpor. Nestalo by se nám, že bychom nedali doma tři zápasy gól,“ zmínil Jenáček střeleckou sterilitu mužstva ve třech domácích duelech semifinálové série.

Vsetín táhla v základní části nejproduktivnější lajna soutěže Rob–Pechanec–Jonák, která dohromady posbírala úctyhodných 182 bodů. V semifinále se však prosadili jen dvakrát a nikdo nedokázal jejich příspěvek nahradit. Vsetín si nepomohl ani v přesilovkách.

Jakkoli bylo semifinálové vyřazení trpké, může hokejistům Vsetína přinést do budoucna užitek.

„Motor měl více hráčů vhodných pro play off a to rozhodlo. Ukázalo se, jak se jednotliví hráči prezentovali. V čem se musíme zlepšit, kde musíme přidat. Je to blbé říct, ale budeme tak mít aspoň o měsíc více času na to, jak postavit tým pro příští sezonu,“ shrnul Jenáček.

Po loňské nováčkovské sezoně obměnil Vsetín polovinu mužstva. Do složení týmu sáhl i v jeho průběhu, když se rozloučil s oběma finskými krajánky, a kabinu okysličoval novými hráči.

„Budeme se bavit o každém hráči. Teď je předčasné říkat, kolik se vymění kluků. Je to potřeba zhodnotit a zanalyzovat s odstupem. Ale myslím, že taková obměna jako loni nebude,“ míní Jenáček; jemu i hlavnímu kouči Jiřímu Dopitovi přitom končí smlouva. „Chuť mám, ale jestli budeme pokračovat, se uvidí.“