Kdo nahradí Robovy góly? Hokejový Vsetín věří, že Dostálek

„Tak jsme to měli naplánované. Pustili jsme devět hráčů,“ zmínil sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík posezonní odchody.

Druhý tým základní části zůstal letos před branami extraligové baráže, která měla derniéru. Od nadcházejícího ročníku bude vítěz prvoligového play off postupovat přímo.

„Chceme se posílit, abychom se zase posunuli trochu výše,“ naznačil Tesařík, že šestinásobný český šampion cílí v nové sezoně na finále.

Trenérský tandem Jiří Dopita – Luboš Jenáček se přitom bude muset obejít bez nejproduktivnějšího hráče celé soutěže Luboše Roba, který si na Lapači vystřílel angažmá v extraligové Plzni. Tesařík ale věří, že se jeho body podaří nahradit.

Ve Vsetíně si v tomto směru hodně slibují od Dostálka, který má ve čtyřiadvaceti letech zkušenosti z extraligy i elitních prvoligových týmů Jihlavy a Budějovic.

„Brali jsme ho hlavně proto, že jsme věděli, že nám asi odejde Luboš Rob. Sháněli jsme proto typologicky podobného hráče, jenž nám bude střílet branky,“ podotkl Tesařík. Lídrem mužstva v kabině i na ledě by měl být David Tůma, který loni nastupoval v extraligovém Litvínově.

Bodový přísun očekávají na Lapači také od slovenského útočníka Rehuše, který byl v loňské sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem Havířova. Velkou perspektivu slibuje jedenadvacetiletý Doktor, jenž měl ze všech budějovických hráčů v extraligové baráži nejlepší bilanci +/-.

„Za tu dobu, co jsme se vrátili do první ligy, se stal Vsetín dobrou adresou,“ těší Tesaříka příchody kvalitních hráčů. „Vybírali jsme typy hráčů, které nám v loňské sezoně chyběly. A ještě dva by měli přijít,“ dodal.