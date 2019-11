Výhry nad Jihlavou nezevšední. Po první nule se Gábovi ulevilo

„Ještě v Budějovicích jsem s ní několikrát prohrál. Proti Jihlavě jsme nastupovali odmala, takže zápasy jsou pro mě trošku jiné. O to více si užívám vítězství,“ lebedil si Gába.



Vsetín ale poráží Jihlavu běžně. Tohle bylo ve vzájemných zápasech šesté vítězství po sobě.

Vím o tom. Je to hezké. Nevím, jestli na nás neumí, nebo jsme pro ně moc dobří. Ale je to dobře.

Potřetí v sezoně jste oblékli bílé dresy připomínající 80 let hokeje ve Vsetíně a potřetí jste vyhráli. Nenecháte si je?

Také jsme si to říkali. Moc se nám líbí. Škoda, že jsme v nich odehráli poslední zápas, když se nám v nich tak daří.

Tahle výhra znamená, že máte prakticky jistý postup do elitní osmičky. Oddechli jste si?

Ještě to není úplně stoprocentní. V tomhle jsem pokorný. Stát se může cokoliv. Ale myslím, že jsme natolik kvalitní mužstvo, že si to dokážeme ohlídat a udržíme pozici, kam jsme se teď dostali.

Poprvé v sezoně jste druzí. To těší, ne?

Na tabulku se už nedívám tak pravidelně jako v minulosti. Zbývá pět kol do rozdělení soutěže, budeme chtít zůstat co nejvýše.



Když skončíte do třetího místa, budete hrát mezi svátky doma dva ze tří zápasů. Usilujete i o tenhle příjemný bonus?

O téhle možnosti slyším poprvé. Do půlnoci slavíme, pak se začneme připravovat na nový zápas.

K němu jedete do vašich Budějovic, které všem odskočily. Překvapují vás svojí suverenitou?

Nečekal jsem to. Jasně. V Budějovicích jsou ambice veliké. Každý rok v květnu se vyhlašuje postup. Letos se jim daří. Mají vítěznou šňůru a my k nim ve středu pojedeme ji přestřihnout.

Zpátky k vám. Před týdnem jste si připsal první nulu sezony. Ulevilo se vám, že to máte za sebou?

Oddechl jsem si. Je to příjemné. Musí se sejít hodně věcí. Trošku štěstí. Kluci pomůžou. Ani proti Jihlavě nebyla nula daleko. Myslel jsem na ni. Ve finále jsem nejraději za tři body. V závěru to byl trochu nerváček pro diváky. Přišlo jich nejvíce v sezoně, tak jsme jim udělali zápas dramatičtější.

Loni jste se v brankovišti dělil o čas rovnoměrně s Bělorusem Šelepněvem. Teď to vypadá, že jste jednička. Vnímáte to stejně?

Na to se těžko odpovídá. Snažím se pracovat pořád stejně a čekám na pokyn, jestli jdu chytat, nebo ne. Teď to vychází na mě a jsem za to rád. Každý gólman chce chytat co nejvíce.

Letos na vás jde méně střel. Všiml jste si?

Práce mám o něco méně než loni. Přijde mi, že směrem do obrany hrajeme zataženěji. Přišli noví obránci. A když vezmu poslední zápas s Jihlavou, tak třeba Víťa Jonák perfektně blokoval střely. A nejenom on. Je super, že se kluci do toho vrhají takhle po hlavě.