Extraligu jsem neřešil, aby mi nezamotala hlavu, říká zlínský obránce Gazda

Jak se cítíte zpátky ve zlínském dresu?

Je to příjemný pocit, i když okolnosti byly divoké. Ale jsem tady doma, je to fajn.

Co myslíte těmi divokými okolnostmi?

Hlavně návrat z Finska. Kluci tady už trénovali, zatímco já měl ještě volno. Pořád jsem myslel na to, že už trénují a já dohrával sezonu.

Ale je příjemnější mít delší sezonu, než brzy začínat s přípravou, ne?

Přiznám se, že takhle dlouhou sezonu jako loni jsem ještě nikdy nezažil. V lednu jsem měl celkem těžký průběh covidu, čímž jsem to měl možná trošku těžší, ale je fajn hrát co nejdéle.

Spousta fanoušků už se smiřovala s tím, že Chance ligu za Zlín hrát nebudete, že odejdete do nejvyšší soutěže. Měl jste hodně nabídek?

Abych byl upřímný, měl jsem celkem dost možností, ale mám tady podepsanou smlouvu, takže jsem to extra neřešil, aby mi to nezamotalo hlavu. Těším se na start sezony doma.

A co případné střídavé starty do nejvyšší soutěže. Je to možnost?

Něco se rýsuje, ale důležité je dobře rozjet sezonu ve Zlíně. Co bude potom, to se uvidí.

Když už bylo v minulém ročníku jasné, že Zlín sestoupí, odešel jste do Finska. Jaké to tam bylo?

Super (úsměv), vážně super. Šlo o mou první zkušenost venku, ještě jsem měl štěstí, že jsem šel do top týmu a do nejmodernější haly v Evropě. Hrálo se tam i finále mistrovství světa. Všechno mělo dobrý konec, mám i první medaili v seniorské kategorii.

Ilves bral bronz, ale pomýšlel na finále, že?

Abych řekl pravdu, měli jsme ty nejvyšší cíle, ale TPS bylo v semifinále lepší. Sedlo jim to, hráli lepší hokej než my.

Jak jste si zvykal na tamní herní styl?

Hokej je tam úplně jiný. Nevěděl jsem, do čeho jdu, trošku jsem měl obavy. Není to tam tak svázané taktikou, hodně se bruslí, hodně se napadá. Potřebujete být obezřetnější. Soubojů je tam extrémně hodně a bruslení je fakt náročné.

Takže potřebujete lepší fyzičku než tady?

To bych neřekl. I podle ohlasů z Finska, které mám, jsem to zvládl dobře. Jen jsem nebyl na takový styl zvyklý.

Existovala možnost, že byste v Ilvesu pokračoval?

První smlouva, kterou jsem podepsal, byla čistě o hostování. Nějak jsme se bavili, ale mám podepsanou smlouvu tady. V kontaktu jsme ale zůstali.

Takže vaším cílem bude návrat do Finska?

Určitě.

Teď musíte přepnout svou pozornost na první ligu. Málokdo ve Zlíně tuší, co od ní čekat. Jak jste na tom vy?

Odehrál jsem v ní nějakých patnáct dvacet zápasů, ale vždycky to bylo tak po dvou. Nikdy jsem tam nestrávil delší dobu. Loni jsem tam nastoupil dvakrát. Taky má svoji kvalitu. Bude se to podobat spíš finské lize než naší extralize. Bude se hodně bruslit, bude tam hodně soubojů.

Spousta fanoušků se těší na derby se Vsetínem. Co vy?

Už jsem to někde zmiňoval a nesetkal jsem se s dobrým ohlasem, ale pro mě je derby s Kometou. Jsem z generace, která zná Vsetín z druhé ligy. Hrál jsem proti němu, když jsem byl v Hodoníně. Beru to tak, že se Vsetínem je to derby spíš pro pamětníky nebo pro starší kluky. Nepřikládám tomuto zápasu takovou váhu.

Obranná hra by měla hodně stát na vás. Jste na to připravený?

Kdyby se každá sezona dala nalajnovat dopředu, bylo by to fajn. Už v minulosti bylo těžké navazovat na předchozí výkony, potvrzovat nároďák. Sezona se mi z osobního hlediska povedla, z týmového vůbec. Nějakou roli jsem měl a budu doufat, že letos na to svými výkony navážu.

Co říkáte na tým, který bude usilovat o návrat do extraligy?

Je složený hodně slušně. I v kabině je to dobré. Většina kluků, co přišla, hrála extraligu. Kádr je silný a doufám, že nám to na ledě sedne.

Jak si zvykáte na nové trenéry?

Pod Rosťou Vlachem jsem nehrál, pana Juríka si pamatuju z mládeže. Olda Horák (trenér obránců) se mnou hrál, v Porubě jsme dokonce nastupovali v jedné lajně. Je to jediný trenér, se kterým si občas něco řeknu.

Takže mu můžete i odseknout?

To ne, nejsem typ, který si něco takového dovolí.