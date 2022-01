Dali jsme gól a umlátili to, smál se po derby třebíčský kapitán Vodný

V sobotním utkání v jihlavské LOKO Aréně bílé hvězdy vsadily na osvědčenou taktiku.

„Dali nám z jedné šance jeden gól a pak už to odbránili,“ krčil rameny jihlavský útočník Tomáš Harkabus.

„Po taktické stránce to zvládli dobře, nám chyběla hokejovost. Zápas nám nesedl, pořádně jsme si nenahráli, nevytvořili jsme si šanci. A když už, tak nám to buď skočilo, nebo jsme si to sami ukopli. Když se pět hráčů soupeře postaví kolem modré čáry nebo kolem brány, tak se hraje těžko,“ zlobil se Harkabus.

Dukla vytáhla černé dresy Prvoligoví jihlavští hokejisté před sobotním zápasem s Třebíčí vsadili na zbrusu novou variantu alternativních dresů. Namísto bílé barvy se Dukla tentokrát oblékla do černé. Tzv. „reverse retro“ mají připomenout vůbec první dresy Dukly z let 1956–1959. „Ty dresy se fakt moc povedly,“ chválí novou sadu s vyšitým logem, čísly a řadou detailů útočník Tomáš Harkabus. Na první pokus však domácím štěstí nepřinesly. „Bohužel, ale dresy na to určitě vliv neměly. Do dalších zápasů půjdeme s tím, abychom s nimi vyhráli,“ slíbil Harkabus.

„Nedivím se, já bych taky nadával, kdyby to hráli proti nám,“ usmíval se Vodný. „Je fajn, že nám to vyšlo. Když jsme se dostali do vedení, už jsme to ubojovali. Dali jsme gól a umlátili to.“

Klíčovým momentem utkání se ukázala 27. minuta, kdy se po zaváhání domácího Tomáše Valenty pohotovou střelou prosadil Václav Krliš. „Hosté se do vedení 1:0 dostali trošku šťastnou akcí. Ale štěstí přeje připraveným,“ připustil jihlavský trenér Viktor Ujčík. „Musím uznat, že byli lepší, šikovnější, silnější v osobních soubojích,“ ocenil soupeře kouč Dukly.

„Utkání nakonec bylo o prvním gólu. Šťastný gól, který jsme vstřelili, nám dodal trochu energie,“ všiml si třebíčský trenér Jaroslav Barvíř. „Měli jsme trochu navrch, ale pořád jsme měli respekt. Snažili jsme se do třetí třetiny jít s tím, že to dobře odbráníme.“

Jihlava sice byla stále na kontakt, zároveň však na vyrovnání neměla. „Sice jsme si říkali, že je to jen o jednom gólu, ale soupeř nás do šance nepustil,“ všiml s Ujčík. „I když jsme moc chtěli, dostali jsme se do takové křeče, že nám v důležitých okamžicích odskočily puky.“

Pro hosty navíc hrál čas. „Bylo fajn, že ve třetí třetině hra plynula docela rychle, moc se nepřerušovalo. To je pro tým, který dotahuje, vždy špatné,“ uvědomuje si Vodný. „Celkem rychle to letělo, takže ani nebyl čas na nějakou nervozitu.“

V samotném závěru hosté přidali další dvě branky, když se prosadili David Michálek a Michal Vodný.

„Dva góly na závěr, to pro nás byla třešnička. Jsme spokojení, kluci odvedli dobrou práci,“ pochvaloval si Barvíř. „Věřím, že naši fanoušci z toho mají velikou radost.“

Trenér Dukly ocenil defenzivu nejlépe bránícího týmu Chance ligy. „Je vidět, že není náhoda, že dostali takhle málo gólů a jsou tak úspěšní,“ dodal Ujčík.