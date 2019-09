Restart chomutovských Pirátů i Růžičky, Ústí vyhlíží Jágra

Piráti Chomutov

Zadlužený klub spadl z extraligy, spasilo ho sedm patriotů, kteří jej získali od rodiny Veverků. „Klobouk dolů před nimi, že to v téhle situaci vzali,“ smekl kapitán Marek Tomica. „Na Slavii jsem zažil i deset majitelů. Ale nevím, jak jim to fungovalo, jestli se hádali a drželi pod krkem,“ usmál se. Motto #restart je i na dresech. Kádr kouče Martina Štrby, který nahradil Vladimíra Růžičku, má zajímavá jména. Zpátky je bek Rýgl, tvrdit muziku v útoku mají Rudovský s Pitulem či Stloukal, přišel švédský obránce Lang, Kanaďan Thompson a Američan Llewellyn do útoku. Piráti ve středeční premiéře v 17.30 hostí Sokolov.

Slovan Ústí nad Labem

Spolupráce s Jágrovým Kladnem, hlavní událost Slovanu. I legendární Jaromír Jágr má v úmyslu ústecký dres obléknout. „Je možné, že se ve Slovanu rozehraji po zranění. Chci fanouškům vrátit, že jsem nemohl v Ústí nastoupit k přípravě,“ vzkázala slavná „68“. Slovan startuje na Slavii. „Máme historicky nejmladší tým v Ústí, náš průměr je 22 let,“ řekl jeden z trenérů Tomáš Mareš.

Stadion Litoměřice

Projekt Dukla, rok tři. Litoměřice, které zahajují v Benátkách, opět ve spolupráci se svazem dají šanci juniorským reprezentantům. Pryč je tahoun Kloz, posílil Budějovice. K produktivnímu Korkiakoskimu přišel další Fin Kangas.

Trhači Kadaň

Loňský otloukánek se hlásí o slovo. Stal se farmou Sparty, která dodala i trenéra Tomáše Hamaru. Na střídačce bude s duší klubu Petrem Klímou, vítězem Stanley Cupu. A pozor! Jako konzultant nastoupil Vladimír Růžička starší, aby vypomáhal kamarádovi Klímovi. Na střídačce být nemá. Tváří Kadaně je nezmar Trefný, výrazný chce být opět vousáč Chlouba. Kadaň začne v Jihlavě.