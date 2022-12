POHLED: Hadamczik si protiřečí. A hájí plán, který kazí výchovu hokejistů

Ne, tabulky stále zůstaly, svazová konference letos odmítla reformu inspirovanou zahraničím.

Změnily se aspoň mládežnické soutěže. V sezoně 2018/19 hrálo nejvyšší juniorskou soutěž nepochopitelných 24 klubů, pro aktuální ročník se počet snížil na přijatelných 14.

Efekt nastal okamžitě, zápasy se srovnaly a nedochází k jednoznačným výsledkům, kdy by favorité vítězili třeba o deset branek.

Malý krok vpřed.

Jenže nový prezident svazu Alois Hadamczik by teď rád udělal zase krok zpátky. Juniorskou extraligu chce rozšířit na šestnáct týmů. Prý aby se liga mohla hezky rozdělit na osm českých a osm moravských klubů. Má se ušetřit na dopravě a sudý počet zajistí, že v každém kole budou hrát všichni.

Také se má změnit formát soutěže. Jakousi základní část po čase vystřídá nadstavba, kde se prolnou ty nejlepší týmy z obou skupin a rozdají si to o play off. Ostatní čeká „play down“ a boj o záchranu.

„Ve všech fázích budou mít týmy motivaci, protože se pokaždé začne od nuly, tím se soutěž stane ještě obtížnější,“ tvrdí Hadamczik pro sport.cz. „Jsem přesvědčen, že chystáme lepší formát.“

Uběhly sotva tři roky od doby, kdy Hadamczik kritizoval vedení svazu a hájil opak. Pro MF DNES tehdy říkal: „Kdyby poslechli můj názor, protože mám největší zkušenosti z těch, co to dělají... Kdyby v juniorce bylo dvacet pět hráčů ve čtrnácti týmech, máte kvalitní soutěž pro 350 hokejistů. Podepisujeme se na nich, když jim ji nedáme.“

Pro rozšíření zatím hlasoval „pouze“ poradní orgán. Podle sport.cz se ze schůzky omluvili Milan Antoš, Jaromír Jágr, Tomáš Martinec, Jaroslav Nedvěd, Zdeněk Pavliš, Petr Rutar, Otakar Vejvoda, Tomáš Vlasák, Libor Zábranský a Marek Židlický. Podezřele vysoký počet absentujících, nemyslíte?

Proti byli Vladimír Kočara a František Ptáček.

Pro Hadamczik, Stanislav Bednařík, Petr Jonák, Ladislav Majkus, Kamil Přecechtěl, Robert Reichel, Radim Rulík a Jiří Šlégr.

Klíčové slovo bude mít v lednu výkonný výbor, v němž někteří ze zmíněných lidí také sedí. Samotné hlasování poradní komise ještě nemusí nic znamenat. Do 15. ledna může kdokoliv z hokejového hnutí prezentovat vlastní návrh.

Zdroje MF DNES navíc uvádějí, že výkonný výbor není v otázce rozšíření juniorské soutěže jednotný.

„Pokud se to opravdu oznámí, na svazu se musel někdo hodně praštit do hlavy,“ napsal v pondělí na Twitter hokejový agent Martin Podlešák. Už formát se čtrnácti týmy je podle něj hraniční.

Martin Podlešák @podlesakmartin Pokud se opravdu v brzké době oznámí, že z ELJ se letos nebude padat a naopak pro 23/24 dva týmy přibudou, tak na svazu se musel někdo hodně praštit do hlavy. oblíbit odpovědět

Další z agentů Michal Sivek míní, že pokud se nezmění přestupní řád, kvalita se zásadně nezvýší ani při soutěži o deseti družstvech.

Tabulkové odstupné – statisícové částky musí zájemci zaplatit už za juniory, u dospělých se jedná klidně o milion – způsobuje nemalé problémy. Na jednu stranu chrání kluby, které investovaly do výchovy hráče, na tu druhou brání v rozvoji, pokud chce jedinec přestoupit do vhodnějšího prostředí.

Momentka ze zápasu extraligy staršího dorostu mezi Českými Budějovicemi a Letňany

Mohlo dojít k reformě, vznikl plán, jak talenty nevěznit, oprostit je od tabulek. A jak by po dovršení dospělosti kluby platily určitou částku za každý zápas, do něhož by hráč zasáhl.

V extralize by klub za každý jeho start platil pět tisíc korun na pomyslný účet (a to maximálně za 600 zápasů, šlo by tedy až o tři miliony). Částka by se férově rozdělila těm celkům, které se podílely na výchově hráče.

Jenže návrh na konferenci neprošel, a tak výchovu mladých hokejistů dál brzdí tabulky.

A (staro)nově ji bude kazit i příliš početná a pramálo konkurenční juniorská extraliga. Zato manažeři oněch klubů budou spokojení.