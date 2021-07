Hadamczik: Draft? Resumé práce svazu. Pak by Jágr nemusel kupovat cizince

Jen osm Čechů má po letošním výběru talentů naději, že je kluby NHL zahrnou do svých budoucích plánů. Nejhorší výsledek to není. V moderních dějinách českého hokeje bylo i mnohem hůř. Hned třikrát týmoví manažeři ukázali jen na tři borce (2008, 2009, 2013).

Ale skončila skutečně doba hokejového temna a nalezlo Česko cestu ven z krize? „Nemáme se čemu divit. Kdybychom měli vynikající juniorskou ligu, nemusel by si Jágr koupit šest severoamerických hráčů do Kladna a Kometa by si nepořizovala pět Slováků. To signalizuje, že naše mládež není vychována dobře,“ tvrdí Hadamczik.

„Podceňujeme skauty, ale oni mají dobré názory na hokej. Oni totiž tráví na stadionu tolik hodin, kolik tam neodseděl nikdo ze svazu,“ pokračuje.

První šel na draftu bek Stanislav Svozil. Prosadí se?

Talent má, ale může mu to nějaký ten pátek trvat. Když se neprosadí on, tak už nikdo. Z našich mladých u něj vidím největší předpoklady.

Svozil se přitom předvedl v dobrém světle na MS dvacítek i osmnáctek a čekalo se, že půjde mnohem dříve na draftu. Ale Columbus si jej vybral až jako 69. v pořadí.

Hrál dobře v Brně, stejně jako mladý Brabenec. Ale pořád vidíme, že to ani na první kolo nestačí. Jsem zklamaný z výchovy českých hráčů. Jak velká je úmrtnost a jakou úroveň máme. Ti kluci potřebují hrát těžkou domácí juniorskou soutěž a my ji nemáme. Kvůli její absenci pak nemají výkonnost. Na mezinárodní scéně se víc hodnotí, jak ti kluci hrají za národní mužstvo. Podívejte se, jak hrála osmnáctka. Dvacítka už patnáct let čeká na medaili. Není se co divit, že ti kluci na draftu nejdou dřív.

Češi na draftu NHL 2021 3. kolo

69. Stanislav Svozil - obránce - Kometa Brno/Columbus

83. Patrik Hamrla - brankář - K. Vary/Carolina 4. kolo

100. Jakub Málek - brankář - Vsetín/New Jersey

102. Jakub Brabenec - útočník - Kometa Brno/Vegas 5. kolo

144. Jaroslav Chmelař - útočník - Jokerit (Fin.)/NY Rangers

6. kolo

184. Jakub Kos - útočník - Kometa Brno/Florida 7. kolo

197. Martin Ryšavý - útočník - Moose Jaw/Columbus

221. Tomáš Machů - obránce - Vítkovice/NY Islanders Legenda: celkové pořadí, jméno - pozice - současný tým/klub s právem pro NHL



Dvacítka na MS propadla, osmnáctky letos ukázaly náznaky zlepšení.

Já bych řekl, že jsme letos měli mimořádnou osmnáctku. Pětice hráčů už hraje stabilně extraligu. Jenže nejdřív jsme dostali jedenáct gólů od Rusů a ve čtvrtfinále desítku od Kanady. Skauti to vidí a pak se podívají, kolik dobrých hráčů je volných v Kanadě, Americe, Rusku, Finsku a Švédsku. Nemůžu ale souhlasit, že by se u nás blýskalo na lepší časy. Není to tak.

Už proto, že Finové mají letos o osm draftovaných hráčů víc než Česko. Rusko a Švédsko se dostali dokonce na čtyřnásobek.

Na tom vidíme, že to u nás není dobré. Mám se zabudováváním mladých hráčů zkušenosti a nechci odsuzovat trenéry a kluby. Je to vina svazu.

Proč?

Má špatný systém soutěží. Vymlouvá se na projekt Litoměřice, aby tam někoho mohli poslat a zdůvodnit, proč tam dávají peníze. Výchova hráčů je celkově špatná. Nemohou za to rodiče, ale systém. Svaz chce poroučet klubům, jaká cvičení mají používat. Jenže každý oddíl musí pracovat podle nejlepšího svědomí, zaměstnávat trenéry a podle toho mít výsledky. Už nejsme za dobrých časů Litvínova nebo Kladna, kdy byl jednotný systém a kontrolovalo se, jak kluby všechno dodržují. Dnes vykazujeme spoustu činností a neefektivně utrácíme peníze. Svaz se chce do všeho montovat.

Šestnáctiletý Stanislav Svozil z Komety Brno dal v Olomouci svůj první gól v extralize.

Před časem jste mi říkal, že v Kometě dělají práci poctivě a dobře. Na draftu ostatně měli tři hráče.

Brno má dobrý skauting. Takový Svozil přišel z Přerova, v Kometě se za pět let zdokonalil. To je dobré. Ale jinak se mladí nemají kde vyvíjet. Máme nevhodně nastavené soutěže. Extraliga juniorů má 19 týmů. Co tohle může být za úroveň?! Bude to strašný zmatek, který během sezony přinese spoustu negativních věcí - přetahování hráčů, různou kvalitu zápasů. Někdo si myslí, že kritizuji a pomlouvám. Ale pomluva je přece nepravda. Já jen chci, ať svaz pracuje a má výsledky. Ty zatím nejsou a odpověď vidíme v počtech draftovaných hráčů ostatních zemí. Finové přece také nemají pětkrát větší základnu než my. Musíme se zamyslet, proč to tak je.

Narážíte na změny, které s sebou přinesl Slavomír Lener?

Vydal se švédskou cestou. Když nebyla prospěšná, přepnuli jsme na finský model. A když ani ten, zkusili jsme zase něco jiného. Ztratili jsme identitu českého hokeje. Měli jsme svůj vlastní dobrý systém i kvalitní hráče, šlo jen o to umět si vychovat konkurenci. A potom jsme měli přenést zodpovědnost na kluby. Jenže za peníze státu jim dnes diktujeme totální nesmysly. Když to řeknete, lidé jsou na vás naštvaní.

Počet letošních draftovaných hráčů podle zemí Kanada - 89 hráčů

USA - 45

Rusko - 29

Švédsko - 23

Finsko - 16

Česko - 8

Německo - 4

Bělorusko - 3

Švýcarsko - 3

Slovensko - 1

Norsko - 1

Ukrajina - 1

Kazachstán - 1



Svaz teď zavede nový model mládežnických soutěží, na kterém se v pracovní skupině podílel i šéftrenér Filip Pešán či kouč osmnáctky Jakub Petr.

Pan Petr měl ve Vítkovicích takový systém, že málem spadly a musel odejít. A za odměnu šel k nároďáku. A slova pana Pešána, když to řeknu slušně, jsou nenaplněné činy. Jestli říká, že kluby špatně trénují, pak není správné, že klub uvolní pány Petra a Trnku a oni jdou k reprezentaci. Připadá vám normální, že Karel Mlejnek v Sokolově trénuje poslední mančaft soutěže, nikdy nevedl jako hlavní kouč A-tým a dostane na starost dvacítku? Jak třeba tohle chcete zdůvodnit trenérům, kteří dělají dobře svou práci pět až sedm let v extralize? To nejsou nesmysly vyřčené jak po pěti pivech. To jsou opodstatněné věci. Ať mi někdo řekne, v čem nemám pravdu.

Trochu jste mi utekl z otázky.

To, co pan Pešán vymýšlí, už měl pan Král dávno na stole. Před třinácti lety jsem vedení svazu nakreslil podobný systém, který se bude zavádět. Tenkrát se předseda Král bál, že mu nebudu pouštět hráče do Litoměřic. Ty mě nezajímaly, šlo mi o český hokej.

A jak to tehdy bylo?

Předseda to předal panu Řezníčkovi a tomu se nezdála struktura dobrá. Teď přicházejí se zpožděním třinácti let na to, že jsem měl pravdu. Akorát si to berou za své. Volil jsem jen úplně jiný postup reorganizace soutěží. Pojďme se na to podívat pořádně, protože je to na delší dobu a já vám to celé nakreslím. Měl jsem v plánu udělat to tenkrát méně bolestivé. Nepadalo by najednou pět týmů a v první lize by se nepřepláceli hráči. Ale nechme se překvapit, jak férové budou juniorské zápasy v novém systému. Každopádně mi pořád nesedí přístup prvoligových týmů.

Povídejte.

Ta mužstva, která hrají i juniorskou ligu, si nevychovávají hráče ani pro sebe. Takový Havířov zabudoval za poslední tři roky možná jediného vlastního odchovance. Něco je špatně. Ale ne přímo v Havířově, ale v systému té soutěže. Extraliga mládeže musí být prostě zúžená.

Nekvitujete ani to, že se svaz už poněkolikáté snaží o změny?

Pořád děláme pokus pro pokus a za peníze státu. Musíme být přísní jako v dobré škole. Ale my si pořád počítáme výsledky, když hrajeme s céčkem Kanady. Přitom jsme vždycky určovali systém, který od nás třeba Finové jen překreslovali. A naše způsoby najednou nefungují? Proč?

Kde vidíte hlavní chyby v systému?

Podívejte se na svazový sportovní úsek. Vedeme jen hloupé řeči a lžeme rodičům. Jsme vůbec rádi, že nám děti přinesou a oni chtějí, abychom z nich udělali hráče. Až 95 procent těch kluků „umře“, protože dál nemůžou hrát hokej, pak ve dvaceti letech nemají ani školu a oni se ptají: „A co dál?“ Potom se vymlouváme na rodiče, že je jejich vina, že nejsme úspěšní.

Jakub Brabenec v dresu Komety Brno

To souvisí s nastavenou kulturou. Co dalšího by mělo být jinak?

Kluby říkají, kolik peněz dávají do mládeže. Je zajímavé, že se nebrání dávat tam takové prostředky a nevychází jim z toho žádný produkt. Řekněte mi, proč je v extralize a první lize povolených šest cizinců na zápasové soupisce, když tam chceme obehrát mladé hráče. Zahraniční hokejisti mají být ozdobou v první lajně, takové borce by si do Švýcarska nebrali do třetí lajny. Ale co si náš svaz zasadil, to sklízí.

To je na delší debatu, která už tu přece roky koluje. Kluby nakupují cizince, protože jsou levnější a za české hráče by navíc musely platit tabulkové odstupné.

A kdo to dělá? Extraligoví manažeři, kteří si neumí odhlasovat, že hokejista bez smlouvy je zkrátka volný hráč. Pokud je v tom výchovné, ať se tedy zaplatí. Ale nechápu, proč by v rámci Česka nemohl hokejista jít někam zdarma. Vidíte, že za krátkou chvíli našeho rozhovoru jsem toho plný. Ale ne proto, že mám osobní ambice. Ale mám zkušenosti od národní ligy až po finále mistrovství světa a nikdo na to nechce slyšet. Kolem pana předsedy Krále jsou odborně nezdatní lidé.

Situace kolem českého hokeje vás dokáže pořádně namíchnout, že?

Štve mě ze dvou důvodů. Jsem Čech a mám rád náš hokej. Je třeba si uvědomit, že český hokej není firma pana Krále, ale patří českému národu. A ten chce, aby byl náš hokej dobrý. Pak mi vadí to, že už se tady čtrnáct let rozdávají klubům peníze, ony se nebrání, ale nejsou výsledky. Vždycky se jim tu před volbami naslibují prostředky, zvedne se pro to ruka a jede se dál. A je to pořád dokola stejné alibi.