Konec tabulkového odstupného v hokeji? Ne tak docela, ale změnu svaz chystá

Prvotní návrh na změnu přestupního řádu prezentoval v rámci fóra Kabina svazový viceprezident Petr Bříza. Vzorem by mělo být fungování ve Švýcarsku a ve Finsku.

„Třeba Švýcaři mají model rentovného, pomocí něhož může být hráč půjčován na každou sezonu za pevnou částku. A Finové platí za jednotlivá utkání,“ vysvětloval Bříza.

O návrhu budou debatovat zástupci hokeje na sobotní konferenci ČSLH, v rámci které proběhne volba nového svazového prezidenta, který ve funkci nahradí odstupujícího Tomáše Krále.

V současné době je přestupování mezi oddíly velmi složité a nákladné, a to i ve chvíli, kdy hráči skončí smlouva. I proto elitní kluby čím dál častěji sahají k angažování zahraničních hokejistů, za něž nemusí poplatek hradit.

Pokud návrh projde, klasické tabulkové odstupné zmizí. Ale jen naoko, vznikne totiž nová tabulka, podle které budou inkasovat peníze kluby, ve kterých příslušní hráči působili do dovršení dvaceti let.

Každý klub, jenž bude hráčova práva držet, bude vyplácet předem stanovenou částku všem klubům, které hokejistu „vychovávaly“.

Suma bude odstupňovaná na základě počtu odehraných zápasů v dané soutěži. Počítat se bude mimo jiné z každé sezony, kterou hráč absolvuje mezi sedmým a dvacátým rokem věku.

U elitních extraligových hokejistů by se částka mohla pohybovat kolem pěti tisíc korun za každé odehrané utkání v nejvyšší soutěži. Zmíněnou sumu by si pak kluby, v nichž hráč jako mládežník působil, rozdělily.

Kritikem současného tabulkového odstupného je třeba Jiří Vykoukal, bývalý dlouholetý obránce Sparty nebo Plzně.

„Měl jsem za sebou docela dobrou kariéru ve Spartě a ještě nakonec za mě, čtyřicetiletého hráče, musel Martin Straka zaplatit sto padesát tisíc na půl roku, což mi připadá úplně nehorázné,“ pronesl loni v prosinci v podcastu iDNES.cz Z voleje.

Nový systém by měl zaručit jednodušší pohyb mezi kluby. Zjednodušeně řečeno, oddíl bude platit za každého hráče, který nebude jeho odchovancem, nicméně podmínky budou pro všechny stejné a jasně nastavené.

U mladých hokejistů by mělo nové pravidlo zamezit složitým přesunům, které musel hradit rodič, aby mohl začínající hráč změnit angažmá.

Změna se mimochodem týká i cizinců, za něž bude muset klub hradit stejný poplatek jako za domácího hráče. Finance ale půjdou do speciálního fondu, který bude na závěr ročníku rozdělený mezi všechna družstva dané soutěže. Deset procent z částky půjde mezi oddíly extraligy juniorů a dorostu.

„Řadě lidí to dává smysl, řada v tom hledá problémy. Pracovali jsme na tom i s komisí, která čítala také účastníky soutěží všech úrovní, a tam jsme si už některé věci vyříkali. Já na rovinu říkám: Je to rámcový návrh, ta podoba se může změnit, například co se týká celkových částek,“ sdělil šéf sportovního oddělení svazu Josef Řezníček, jenž už návrh představil na aktivech jednotlivých soutěží.

Pokud by český hokej návrh na změnu tabulkového odstupného přijal, vstoupil by v platnost nejspíše v roce 2024. Dřívější zavedení je momentálně nepravděpodobné.