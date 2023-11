Slavily se první góly, Barinkův v lize, Krejčíkův v sezoně. Vyhrála Sparta

„Bohužel je to další prohra,“ litoval Marcel Barinka. „Ale na ledě jsme všichni nechali maximum, blokovali jsme, bojovali jeden za druhého. Snad přijde zlom a budou se kupit výhry.“

Dvaadvacetiletý forvard nastoupil ve druhé formaci s Patrikem Zdráhalem a Petrem Fridrichem. „S klukama to šlo super. Zdrahy je výborný bruslař, který už v extralize prokázal své kvality, Frigo taky, lítá tam po křídle. Sedlo nám to, v lajně jsme odehráli dobrý zápas,“ řekl Barinka, jehož zásluhou se ve 41. minutě vítkovičtí fanoušci radovali z gólu.

„Zdrahy mi to tam skvěle naservíroval, já to jen uklidil,“ líčil skromně. „Ale za ten gól jsem samozřejmě moc rád, ještě lepší by ovšem bylo, kdybychom vyhráli. Za sebe jsem doufal, že se trefím co nejdříve. Dostal jsem šanci ve druhé lajně, snažil jsem se důvěru splatit, tak snad se to povedlo,“ povídal útočník, na nějž z tribuny dohlížela celá rodina. „Byli tu rodiče, děda, všichni. Ale po gólu jsem nemával jim, slavil jsem s fanoušky,“ přiznal.

Sparťané slaví gól Jakuba Krejčíka.

Z prvního gólu v sezoně se radoval i bek Sparty Jakub Krejčík. Jeho rána od modré proplula až za překvapeného Lukáše Klimeše v brance Vítkovic, který přes clonící hráče nic neviděl.

Že by puk někdo ještě tečoval?

„Nekažte mi to,“ usmál se Krejčík. „Nevím, jestli to někdo tečoval. Ale člověk je rád, že si to může konečně odfajfkovat, když to tam spadne. Snad ještě nějaký brzy přibude,“ přál si obránce Sparty, který po utkání v Ostravě vyzdvihl oba brankáře. „Chytali výborně. Kovy (Jakub Kovář) nás několikrát podržel, ostatně výsledek tomu odpovídá. Na konci jsme dávali gól do prázdné,“ podotkl Jakub Krejčík.