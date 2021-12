Už nevyhráváme jen dva jedna, ale sem tam se ustřelíme, říká vítkovický Hruška

Vítězný gól dal v 55. minutě Bukarts, když domácí hráli v pěti proti třem poté, co sudí vyloučili hosty za příliš mnoho hráčů na ledě a zároveň Švrčka za nesportovní chování. „To rozhodlo o výsledku. Musíme se z toho poučit,“ prohlásil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Byť na ledě se hosté proti špatnému střídání ohrazovali, Tomajko přiznal, že verdikt sudích byl správný. „Dívali jsme se na video, byli jsme v šesti hráčích,“ potvrdil Tomajko. „Nebyli jsme od bodu daleko, ale nedisciplinovanost nás neustále posílala do čtyřech, do třech... A už se to vezlo. Tím jsme ztráceli síly, které nám chyběly ke konci,“ uvedl olomoucký obránce Tomáš Černý.

„V té naší přesilovce pěti proti třem přišel zlom,“ potvrdil vítkovický trenér Miloš Holaň, který chválil speciální přesilovkový tým ve složení Solovjov, Lakatoš, Hruška, Krenželok a Bukarts.

„Každý dneska na svém místě odvedl maximum a díky tomu se nám otvíraly prostory na zakončení,“ podotkl Jan Hruška. „A když se něco zadaří, tak to člověku i více lepí. Krenžel (Krenželok) před bránou odvádí fantastickou práci, Buky s Lakym (Bukarts s Lakatošem) mají výbornou střelu, takže ze stran od nich hrozí velké nebezpečí a soupeř na to musí reagovat. Pokud je obsadí, máme na modré čáře Ljochu (Solovjova), který má střelu neméně tak dobrou.“

Hruška vypočetl přednosti spoluhráčů, ale sebe, jak se bije před brankou, skromně zamlčel.

Na Vítkovicích je s přibývajícími body znát větší sebevědomí. „V to doufám, možná to je na naší hře vidět,“ řekl Hruška. „S příchodem Lakyho se zvedla produktivita. Do té doby jsme hráli zodpovědně, dobře odzadu, ale s Lakym přišla i taková víra, že zápas dokážeme zlomit a nějakou branku dáme. Už nevyhráváme jen dva jedna, ale sem tam ustřelíme a dáme i více gólů.“