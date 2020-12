Věřím, že to bude ještě lepší, říkal Claireaux po boleslavské premiéře

„Samozřejmě je to skvělé. Nový klub, nová výzva, ale hlavním cílem bylo vyhrát nad dobrým týmem, což se nám podařilo. Jsem velmi šťastný,“ řekl v rozhovoru pro klubový web Claireaux, který předtím v dresu Dynama v sezoně ve 23 zápasech vstřelil jednu branku a zaznamenal tři asistence.

V dresu třetího týmu tabulky začal vítězně. „Řekl bych, že jsme hráli dobře. Věděl jsem, že jdu do týmu, který má skvělé bruslení, a moje očekávání se potvrdila. Líbilo se mi to a věřím, že to bude ještě lepší,“ podotkl Claireaux, který nastoupil v centru třetí formace s Kanaďanem Brandonem Aldersonem a Finem Joonou Jääskeläinenem.

„Bylo to celkem vtipné. Naštěstí v dnešní době umí všichni hráči anglicky, takže si rozumíme a nezáleží na tom, s kým hraju. Trenér tak rozhodl, takže jsem skočil na led. Jestli jsou to kluci z Česka, Kanady nebo Finska, není to pro mě problém,“ podotkl.

Stěhování pro něj přišlo na Vánoce. „Stalo se mi to poprvé. S rodinou jsme se takhle přes Vánoce stěhovali poprvé, nečekali jsme to. Vzdor tomu všemu to byly pěkné Vánoce s manželkou a dcerkou. Ale nakonec musím říct, že jsem strašně rád, že v Boleslavi jsem. Myslím, že to bude super,“ užívá si nové angažmá účastník pěti mistrovství světa, který v minulém ročníku působil ve Zlíně, kam přišel z finského celku Sport Vaasa.



V Bruslařském klubu chce být oporou, jako se mu to dařilo ve Zlíně. „Chci do toho dát všechno. Makat, odvádět dobrou práci ve hře, pomáhat týmu vítězit. Boleslav měla dobrou sérii předtím, než jsem přišel. Takže to udržet a nadále se prosazovat,“ prohlásil.

O Mladé Boleslavi měl dobré reference. „Do České republiky jsem přišel minulou sezonu, takže jsem párkrát proti Boleslavi hrál. Slyšel jsem, že je to tvrdě pracující tým, ve kterém jsou mladí hráči. A znal jsem jednoho hráče už předtím, než jsem přišel, je to fajn ho znovu vidět,“ zmínil útočníka Adama Zbořila, s kterým se potkal v sezoně 2015/16 ve finském druholigovém týmu KeuPa.