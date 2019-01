Nepracuješ? Sbal se a jdi, hřímá Krupp. Na svůj konec nemyslí

Ten sešup už snad ani není třeba připomínat. Ale přece... Do reprezentační pauzy před dvěma měsíci vstupovali sparťané coby lídři ligové tabulky. Po Novém roce tým balancuje na hranici postupové desítky. Porážka s Chomutovem byla pátým neúspěchem z posledních šesti duelů. Pražané navíc v krátkém sledu prohráli s posledním i předposledním celkem tabulky.

„Přitom víme, jak to máme hrát. Proto nedokážu tyhle výpadky vysvětlit,“ zněl bezradně po facce od Pirátů útočník Miroslav Forman. Na mysli má Kruppovu cestu jednoduchého, přímočarého hokeje. Uhánět k brance a střílet.

„Zároveň je ale potřeba být soustředěný celých 60 minut zápasu. Ne jen 45 jako s Chomutovem. Co je nám pak platné to, že jsme dvě třetiny hráli dobře, když jsme si z té první odnesli třígólovou nálož?“ ptá se německý kouč.

I on má v hlavě pozici, na níž se jeho svěřenci nacházeli na začátku listopadu. Sparta vystoupala až do čela extraligy, kabina si věřila. Pak se začala kupit zranění. „Ale to se děje i dalším týmům. Navíc nám se s tím dařilo zpočátku popasovat celkem dobře. A pak se to začalo sypat,“ ohlíží se Krupp.

Na začátku prosince Sparta dvakrát za sebou zvítězila, načež začala zmíněná série šesti neúspěšných utkání, z nichž vyčnívá jen hubená výhra 1:0 nad Mladou Boleslaví. Zástup marodů postupně naskákal zpátky na led, jenže výsledky zůstávají dál bídné. A nespokojenost týmu roste.

„Nejradši bych rozmlátil kabinu, ale čemu by to pomohlo,“ dusil emoce krátce po poslední porážce Forman. „Nejlepší by bylo hrát hned další zápas a získat ztracené body co nejdřív zpátky. Ale budeme muset změnit hodně věcí...“

Tlak? Největší mám na sebe já sám, říká Krupp

Nadcházející střetnutí čeká Pražany až v neděli na ledě Olomouce, a tak zůstává dost času na přemýšlení o tom, co že by mělo projít onou obměnou. Hlavním problémem Sparty bývá ztráta koncentrace, která se projevuje zejména v mizerných vstupech do zápasů. Pražané zaspí začátek a musejí dohánět náskok soupeře. Často neúspěšně.

„Tyhle chyby nás stojí hodně bodů. Snažíme se z toho poučit a odehrát naplno celý zápas,“ tvrdí trenér. Ovšem v posledním utkání hráči jeho slova rozhodně nepotvrdili.

Cítí bývalý kouč německé reprezentace stále důvěru ze strany vedení klubu? „Židle trenéra je vrtkavá vždy, když nejste na špici. Ale o tom nemám čas přemýšlet. Největší tlak vyvíjím sám na sebe, to ostatní už je jen byznys,“ zůstává klidný Krupp.

Nepříznivou pozici bere naopak jako profesní výzvu. A svůj pohled se snaží vštípit i do mužstva. „Musíte to milovat i ve chvílích, kdy to nestojí za nic. Jste na dně? Zvedněte se a pracujte. A pokud nechcete, sbalte se a jděte domů, všude je spousta dalších zaměstnání,“ říká rázně a dodává: „V tuhle chvíli zkrátka potřebujeme být všichni lepší. Hráči i já.“