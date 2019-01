Kruppovo trápení: Kdo obstará góly? Spartu drásá střelecká nemohoucnost

„Sparta jednoduše nedává branky. S jedním dvěma vstřelenými góly budete vítězit těžko,“ vidí hlavní slabinu týmu televizní expert a bývalý útočník Sparty Pavel Richter.

Jeho slova tak trochu vyvracejí dvě poslední výhry Sparty, která si na konci prosince poradila s Mladou Boleslaví 1:0 a v neděli slavila v Olomouci triumf 3:0 (poslední gól padl do prázdné branky). V mnoha jiných střetnutích by však stejný počet gólů na body nestačil.



„V našich hráčích přitom máme potenciál na mnohem více gólů,“ odpovídá kouč Uwe Krupp na otázku, proč je týmu v útoku tak těžko. Zároveň odmítá pokládat veškerou odpovědnost za produktivitu na konkrétní jednotlivce.

Sparťanská čísla 9. místo v tabulce nyní drží Sparta. Od bohatého klubu se čekalo daleko víc. 8 gólů dali sparťanští kanonýři Vrána s Pechem. Tabulku střelců vede Kvapil se 17 trefami. 2 výhry z posledních sedmi utkání si připsala Sparta. Horší jsou Zlín, Vary, Pardubice a Olomouc.

Není těžké si vyvodit, od koho se branky a nahrávky očekávaly nejvíce. Petr Vrána, Lukáš Pech a Miroslav Forman sice vládnou týmovému bodování, ale sami by na svém kontě jistě rádi viděli mnohem více gólových zářezů.

„Zdá se mi, že někteří hráči jsou prostě přeceňovaní. Třeba dvojice Pech-Kumstát, při vší úctě k nim, už není tím, čím bývala,“ myslí si bývalý trenér Marek Sýkora.

Ani obrana podle něj není poskládaná optimálně. „Někteří beci neodpovídají úrovni Sparty. Trenér do nich určitě přenesl něco z německé zarputilosti, ale možná by to chtělo zmodernizovat. Je ovšem také otázka, zda by to s tímto kádrem šlo.“

Slibný rozjezd vystřídal propad

Na podzim přitom vše vypadalo mnohem nadějněji. Kruppův tým předváděl efektivní hokej opřený o (dosud) spolehlivého gólmana Matěje Machovského, který vrátil fanouškům Sparty po letech pocit stability na postu brankářské jedničky. Na začátku listopadu patřilo Pražanům první místo v tabulce, hráči byli plní sebevědomí a počítali jedno vítězství za druhým.

Pak přišla rána v podobě marodky, která v jednu chvíli spolkla skoro deset hráčů základního kádru. I přes počáteční vzdor Sparta porážkám nakonec neutekla.

Sportovní manažer klubu Michal Broš výmluvu v nepřízni osudu nehledá. „Každý tým by tím samozřejmě trpěl. Ale ani poslepovaná sestava nemůže být omluvou například za to, že pokaždé prospíme začátky utkání,“ připomíná dalšího strašáka, který se Sparty držel i po návratu uzdravených hráčů.

Je to podobné, jako kdybyste naskočili do zápasu a skóre bylo od začátku v neprospěch vašeho týmu. Sparta soupeři tuto „výhodu“ často dopřávala takřka dobrovolně, když si nedbalým vstupem do zápasu zkomplikovala zbytek duelu.

„Úvody máme tragické. Někdy je to nepochopitelným podceněním, jindy zbytečnou svázaností či nesoustředěností,“ jmenoval Broš důvody, proč by Sparta nejraději většinu prvních třetin vymazala z paměti. Sparťané si v tomto směru spravili chuť alespoň včera, kdy v Olomouci vyhráli první třetinu 2:0.

Nová výzva pro Kruppa

Kouč Krupp bere sparťanskou krizi jako skutečnou zkoušku trenérské zdatnosti. Na tlak nemyslí, přestože je tentokrát ve specifickém působišti, tedy na své poměry.

Na chod berlínského klubu dohlížel majitel letmo z kanceláře v Los Angeles, ani v Kolíně nad Rýnem se šéf do práce svých podřízených příliš nemíchal.

V Praze je Krupp v každodenním kontaktu s Brošem i předsedou představenstva Petrem Břízou, který své nadšení pro Spartu dokázal nedávným vpádem do kabiny rozhodčích (za což vyfasoval pokutu 30 tisíc).

Této provázanosti Krupp využil nedávno, když si na střídačku přizval Broše. Bývalý kapitán Sparty během zápasů individuálně pracuje s útočníky. Proč podle něj v koncovce tápou? „Na jednu stranu je to o drajvu, touze urvat to za každou cenu. Na stranu druhou té touhy je občas až moc,“ zkouší popsat složitou situaci Broš.

Po nedělní výhře poskočila Sparta na deváté místo. Pro pokračování vzestupu však bude potřeba trvalé probuzení ze střeleckého zimního spánku.