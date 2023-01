Dnes to na nás trochu dolehlo, smutnil po porážce třinecký kouč Országh

„Olomoučané mají kvalitní systém, dodržují ho. Potrestali naše chyby a nám při šancích chyběl důraz. Celkově to od nás nebyla ta agresivní a bruslivá hra, v soubojích jsme byli trošku slabší,“ řekl třinecký útočník Daniel Voženílek.

0 bodů Takovou úspěšnost mají hokejoví Oceláři Třinec v této sezoně s Olomoucí

„Hosté nás dostupovali, vyhrávali osobní souboje, dobře bránili. Do nějakých šancí jsme se dostali, ale neproměnili je,“ uvedl třinecký asistent trenéra Vladimír Országh. „Nepomohli jsme si ani přesilovkami. Dnes to na nás trochu dolehlo.“

Třinečtí v tomto ročníku extraligy prohráli s Olomoucí potřetí. Vědí protivníci, jak na ně? „Důležité je ubránit jejich prvotní tlak, dát první gól, ať to mají těžší a ať se vztekají,“ řekl olomoucký útočník Rostislav Olesz. „Naše odstoupená obrana a čekání na brejky, to byl základ úspěchu. Vyhrát v Třinci je pokaždé super, protože jejich síla je obrovská.“

A Oceláři tuší, proč se jim proti Olomouci nedaří? „Je to urputný soupeř, který velmi dobře brání. Každý zápas je boj. Mají velké, silné hráče, a když jim zachytá gólman, je to vždy problém. Jsou to s nimi vždy vyrovnané zápasy.“

Také včera Olomoucké držel gólman Jan Lukáš, který dostal přednost před Branislavem Konrádem a měl 30 zásahů oproti šestnácti Ondřeje Kacetla.

Třinecký trenér Zdeněk Moták tak nadále po svém předsezonním příchodu z Olomouce čeká na výhru nad svým někdejším mužstvem. Marně vypisuje odměny za vítězství...

„Aspoň ušetří,“ usmál se olomoucký trenér a majitel Jan Tomajko. „Doufám, že pro třineckou kabinu za výhru vypsal něco pořádného. Ale teď si může něco sám koupit,“ dodal olomoucký brankář Jan Lukáš.

V třinecké šatně už nějakou dobu řádí viróza. Včera kvůli tomu chyběli brankář Marek Mazanec a útočník Tomáš Marcinko. Další hráči nastoupili nachlazení.

„Na tréninku nás moc nebylo, ale to není výmluva. Soupeř potrestal naše chyby. Má urostlé obránce, není jednoduché se proti nim prosadit,“ prohlásil Daniel Voženílek.

Trenér Országh připustil, že viróza na hráčích byla znát. „Byli jsme pomalejší, všechny souboje jsme prohrávali, ale nevymlouval bych se na to. Je to momentálně v každém mužstvu extraligy. Musíme se s tím popasovat.“

Oceláři tak mají velkou motivaci do čtvrtého vzájemného utkání, které je čeká 3. března. „To samozřejmě,“ potvrdil Voženílek. „Ale ani nad Českými Budějovicemi jsme zatím nevyhráli, takže budeme muset něco změnit.“