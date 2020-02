Prohra, takže nic moc premiéra, mračil se litvínovský novic Pospíšil

V Pardubicích s ním v sestavě dokázal Litvínov urvat důležitou výhru, doma s mistrem to však nevyšlo. „Je to škoda, ale odmakali jsme to, pocit ze zápasu mám dobrý. Tým šlapal, jen jsme nedokázali vyrovnat,“ mrzelo Pospíšila.

Litvínovu nepomohla ke kýžené trefě v závěru ani přesilovka či hra bez brankáře. „Třinec hrál dobře, hlavně do obrany, pohlídal si to.“ Dva góly mistra zařídil kanonýr Martin Růžička, který po zranění odehrál teprve osmé utkání v sezoně a v Litvínově se dostal na metu 250 gólů v nejvyšší soutěži a reprezentaci.

Stal se tak 69. členem Klubu hokejových střelců. „No ty bláho! Tak to je bomba, to jsem vůbec netušil. Myslel jsem, že mi jich chybí tak pět šest. Mám obrovskou radost. Děkuji spoluhráčům za kariéru, kterou jsem měl, ještě vlastně mám,“ říkal dojatý Růžička bezprostředně po utkání.

Je symbolické, že mety dosáhl zrovna proti Litvínovu, což je bezpochyby nejoblíbenější soupeř Třince. Doma ho Verva porazila naposledy v roce 2016. „Litvínov chce hrát hokej, tenhle styl nám sedí. Ale jinak je každý zápas s nimi těžký, tento nebyl výjimkou. Hrají výborně, zvedají se,“ chválil Vervu Růžička.